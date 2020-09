Potente menú teatral: estas son las obras que no te podés perder

Después de cinco meses sin la experiencia vivencial del teatro, la sala Campodónico de El Galpón volvió a correr su telón con el reestreno de Todo por culpa de ella, el 8 de agosto. A partir de ahí, las distintas propuestas comenzaron a nutrir a una cartelera montevideana que tuvo, por ejemplo, lujos como Marx in Soho –el unipersonal de César Troncoso– y que se torna cada vez más suculenta.

Afortunadamente, con el correr de las semanas la variedad de obras, con estrenos y reestrenos, se amplía. Y, claro, la selección se vuelve cada vez más compleja para el espectador. Además de que en algunos casos las entradas vuelan. Es por eso que, a modo de guía, a continuación se incluyen algunas de las piezas más destacadas para las próximas semanas.

Barbarie

Gustavo Saffores cuenta que desde hacía tiempo quería dirigir una obra. Pero estaba convencido de que tenía que ser una muy buena, una que le rompiera la cabeza. Entonces, lo recordó. En 2010 un texto del talentoso Sergio Blanco -dramaturgo con quien el actor trabajó en varias oportunidades- perforó sus sentidos.

Barbarie difusión

Barbarie se presentó en Montevideo hace una década como lectura dramatizada. Pero nunca se montó en ninguna parte del mundo. Hasta el 17 de septiembre, cuando, bajo la dirección de Saffores, una potente troupe lleve el texto a escena.

Es así que Fernando Amaral, Soledad Frugone, Dahiana Méndez, Pablo Robles, Santiago Sanguinetti, Sebastián Serantes y Claudia Trecu interpretarán a siete náufragos que quedan a la deriva en algún lugar de la banquisa helada del Océano Glacial Ártico. Pero esta no es una historia de resiliencia. “Es un viaje hacia atrás, en el sentido de cómo el hombre puede llegar a lo más primitivo del ser”, cuenta el director el El Observador y agrega: “Barbarie plantea cómo se van rompiendo las leyes de convivencia, los códigos y todo lo que hemos construido a lo largo de la humanidad. Son siete personajes que empiezan a ir hacia atrás hasta transformarse y mimetizarse con las bestias que los rodean”.

Dice Saffores que la obra muestra cómo el ser humano es capaz de encontrarse con las peores cosas de sí mismo. “De una manera muy apocalíptica te está mostrando algo muy cotidiano, que es el sálvese quién pueda y el hasta dónde una persona puede hacerle daño a otra más allá de las razones”.

Parte del desafío de Saffores como director es lograr que los espectadores logren identificar la situaciones que se presentan en Barbarie con la actualidad y con hechos que los atraviesan. “Se puede asociar con la pandemia, con determinadas reacciones de los gobiernos, de los poderes o esas atrocidades que hemos escuchado hace algunos días en las noticias… Esa es la barbarie, cómo alguien puede llegar a esos niveles de malicia”, plantea.

Barbarie poetizará el horror. Esa es parte de la misión del teatro. Pero desde ese lugar bello, que será la puesta en escena, la obra llevará al espectador a encontrarse con lo peor del ser humano.

Cuándo : jueves, viernes y sábado a las 21 horas y domingos a las 19 horas. Del 17 al 26 de septiembre.

: jueves, viernes y sábado a las 21 horas y domingos a las 19 horas. Del 17 al 26 de septiembre. Dónde : Auditorio Nelly Goitiño (avenida 18 de Julio 930).

: Auditorio Nelly Goitiño (avenida 18 de Julio 930). Entradas: $500. Se adquieren en Tickantel y boletería de la sala.

Nociones básicas para la construcción de puentes

La historia es la de cuatro actores de la Comedia Nacional que se enfrentan a la titánica tarea de abordar la extensísima obra de Mario Benedetti. Pero no llegan. Entonces, deciden enfrentar al público y contar lo que les pasó. Para eso, exponen su bitácora de ensayos, en los que se preguntaron qué lugar ocupa el autor uruguayo en sus vidas. Así, la pieza escrita y dirigida por Jimena Márquez transcurre en una continua construcción de puentes.

Está Leandro (Ibero Nuñez), el negado. No quiere adentrarse en el universo de Benedetti, porque lo hace caminar por puentes que no quiere (aunque necesita) transitar. Stefanie (Neukirch), que lleva la voz cantante de la apasionada bitácora que ella misma escribió. Fernando (Vannet), el conciliador del grupo. Y Florencia (Zabaleta), la ferviente militante que todavía no entiende porque están homenajeando a Bendedetti y no a Idea Vilariño, de quien también se celebra el centenario este año. Y todos se embarcan en un viaje nostálgico en el que cruzan sus vivencias íntimas con fragmentos de la obra de Benedetti, que se va presentando como un antiguo compañero de viaje.

Comedia Nacional

“Trabajamos sensiblemente para tender los puentes entre nuestras vidas y la suya, entre su obra y la nuestra; nos abrazamos a su legado y a sus recuerdos, que son también retazos nuestros”, se explica en el programa de Nociones básicas para la construcción de puentes.. Y se cuenta, también, que en el proceso creativo de la obra detectaron que la figura del escritor despierta “infinito amor” o un “ambiguo menosprecio popular”.

En este homenaje, los involucrados reconocen sus distancias con Benedetti. Pero se conectan con él a través de cinco de sus zonas emocionales: Montevideo, militancia, mercadotecnia, exilio y desexilio. “Como congéneres nacidos en dictadura, nos reconocimos en el proceso como representantes de una generación a la que le ha costado mucho expresarse al respecto. Así les recibimos hoy, hablando de cosas de las que nunca hablamos y reencontrándonos con antiguos recuerdos a través de la poesía de un abuelo al que no visitabamos hace mucho tiempo”, escriben.

Es una obra fresca y divertida que también puede tocar alguna que otra fibra sensible de los espectadores. Es que, además de un homenaje a Benedetti, Nociones básicas es una obra inconclusa que -por qué no- deja espacio para que quien la vea la complete con su propio trazado de puentes.

Cuándo: viernes y sábados a las 21 horas y domingos a las 18.

viernes y sábados a las 21 horas y domingos a las 18. Dónde: Sala principal del Teatro Solís (Buenos Aires y Bartolomé Mitre).

Sala principal del Teatro Solís (Buenos Aires y Bartolomé Mitre). Entradas: $220. Se adquieren únicamente a través de la web de Tickantel.

Chacabuco

Fue una de esas noches de calor tímido mientras el año caía en picada. Probablemente, éramos varios los que pensábamos que ya nada nos podía sorprender. Qué equivocados. Sobre Cerrito, una antigua fachada con una alta carga energética. Y adentro, un delirio escénico.

El 12 de diciembre la escena teatral local estuvo de fiesta: se reabrieron las puertas del viejo Teatro Odeón y se estrenó ahí Chacabuco, una de las mejores obras de 2019. Las funciones volvieron este año en febrero pero la pandemia impidió su continuación. Afortunadamente, la pieza de la compañía Pequeño Teatro de Morondanga, dirigida por Roberto Suárez, volverá en las próximas semanas.

Además de una obra altísima a nivel argumental y simbólico interpretada por un sólido grupo de 11 artistas, Chacabuco es parte de un proyecto de tres años que consistió en levantar el Odeón, incendiado en 1996. Fue así que, diálogos de por medio con la pareja de franceses propietarios del teatro en ruinas, el equipo se puso al hombro la reconstrucción.

Germán Tejeira

Los seguidores del trabajo de Roberto Suárez encontrarán en la obra guiños asociados a su creación anterior, Bienvenido a casa. Los que ingresen por primera vez en su universo dramatúrgico deberán respirar profundo. La complejidad y adrenalina de la pieza no dan respiro.

La historia se sitúa en una casa que, gracias al ingenio que Francisco Garay puso sobre la escenografía, se divide en varios niveles, puertas y rincones misteriosos. Allí, un grupo de familiares de un terapeuta agonizante se conectan de forma bastante peculiar con algunos pacientes que llegan desesperados. Mientras batallan con sus propios traumas, los personajes crean una atmósfera absurda que puede despertar varias carcajadas. Aunque la obra está, continuamente, atravesada por el dolor.

El equipo de trabajo está compuesto por: Soledad Pelayo, Pablo Tate, Chiara Hourcade, Rosario Martínez, Oscar Pernas, Yamandú Cruz, Mariano Prince, Gustavo Suárez, Inés Cruces, Bruno Pereyra, Pablo García, José Pagano, Francisco Garay, Pablo Caballero, Nicolás Rodríguez, Martín Pisano, Johana Bresque, Cecilia Bello y Roberto Suárez.

Germán Tejeira

Cuándo: en las próximas semanas, sin fecha exacta de estreno.

en las próximas semanas, sin fecha exacta de estreno. Dónde: Teatro Odeón (Cerrito 370).

Teatro Odeón (Cerrito 370). Entradas: consultar por reservas a teatro.odeonuruguay@gmail.com.



Dados tirados

Andrés es un joven conductor de televisión uruguayo. Es algo exitoso, pero no lo suficiente. Dice que tiene una familia feliz, pero -lo sabremos- no lo suficiente. Entonces, busca algo que lo encienda por un rato. Busca rock. Y ahí aparece la apasionada Cordelia, que también puede ser Ofelia. Es la groupie hechicera de los 60. O la sensual muchacha que aparece en Montevideo en 2020. Tanto da.

Dados tirados es una historia de fantasmas articulada por la mística del rock and roll que expone las trampas del éxito, los riesgos de la ambición y reflexiona sobre el alcance de las pulsiones. De cierto modo, la pieza se para sobre el eterno retorno que definió Friedrich Nietzsche. Ese concepto circular de la historia o los acontecimientos. “De esta puerta (el Instante) un largo camino eterno corre hacia atrás, a nuestras espaldas está una eternidad”, escribió el filósofo alemán en Así habló Zaratustra.

Gustavo Castagnello

Este unipersonal, con texto y dirección de Anthony Fletcher , es interpretado por Luis Pazos. Cuenta también con la composición musical y ambientación sonora de Martín Buscaglia, la dirección de arte de Claudia Sánchez, la escenografía e iluminación de Lucía Acuña y el diseño de vestuario de Agustín Rabellino.

Cuándo : jueves de setiembre a las 21.30 horas.

: jueves de setiembre a las 21.30 horas. Dónde: Sala Verdi (Soriano 914).

Sala Verdi (Soriano 914). Entradas: $300. Se adquieren a través de la web de Tickantel y boletería de la sala.



Ana contra la muerte

"Me gusta que la obra de teatro genere algo corporal en la persona, que te sientas como manoseado o que te digan cosas que te va a costar olvidar", decía a fines de julio Gabriel Calderón. Un mes después, el dramaturgo llegaría a la sala Hugo Balzo del Sodre para estrenar una de esas piezas con capacidad suficiente para perforar, con su dureza poética, el alma de quienes la vean. Porque de esta experiencia no se sale ileso.

Con un talentoso tridente de actrices compuesto por Gabriela Iribarren, María Mendive y Marisa Bentancor, la obra se para desde la peor de las tragedias –la muerte de un hijo– y se construye a partir de diálogos inconvenientes.

El hijo de Ana tiene cáncer y, aunque ella es pobre, es capaz de hacer lo que esté a su alcance para costear su tratamiento y salvarlo. Esta es la historia de una madre desesperada que escarba en lo más profundo de la miseria humana para salvar al ser que más ama.

Si se quedó sin entradas para las próximas funciones, puede adentrarse en el universo de Ana contra la muerte a través de la lectura de su texto, editado por Criatura Editora ($460).

Cuándo : de miércoles a sábados a las 21 horas y domingos a las 19.30. Hasta el 20 de setiembre.

: de miércoles a sábados a las 21 horas y domingos a las 19.30. Hasta el 20 de setiembre. Dónde: Auditorio Nacional Adela Reta (Andes y Mercedes).

Auditorio Nacional Adela Reta (Andes y Mercedes). Entradas: $600. Se adquieren a través de la web de Tickantel.

Shejitá

La obra se estrenó en marzo. Tuvo dos funciones. Y... pandemia. Después de una larga espera, el elenco estaba preparado para reestrenar el 22 de agosto. Pero por motivos de fuerza mayor, debieron postergar el regreso de la pieza en el Teatro Victoria.

Este texto de Analía Torres fue premiado en Madrid en el Festival de Artes Escénicas Frinje 15, por Cofonte en 2013 como mejor obra inédita y por el Programa Fortalecimiento de las Artes en 2019. Se trata de un proyecto liderado por mujeres que aborda lo femenino desde el aislamiento y la asignación de roles en la sociedad.

Shejitá difusión

Shejitá se sitúa en el campo. Y la ambiciosa puesta en escena -armada por un equipo liderado por la multipremiada directora de arte, Paula Villalba- apunta a que el espectador realmente se transporte hacia ese lugar. A partir de la historia de tres mujeres de distintas generaciones moldeadas por la ausencia y la presencia masculina, la obra se planta como experiencia sensorial y estética que invita a reflexionar sobre la asignación de roles sociales.

Esta pieza de la Compañía Implosivo de Artes Escénicas cuenta con la dirección de Ximena Echevarría. El elenco está compuesto por Jessica Yaniero, Sofía Ferreira, Mariella Chiossoni, Germán Weinberg y Joaquín Rojas.

Las fechas de las funciones se confirmarán en las próximas semanas. Vale la pena estar atentos para no quedarse sin entradas.