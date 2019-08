Precio del novillo es 16% superior al de hace un año

El mercado ganadero mantiene la firmeza en los precios. Por un lado, la reposición aumenta sus valores mes a mes en los remates por pantalla, tanto en categorías de invernada como en las de cría. Por otro, el mercado del gordo se mantiene similar a semanas anteriores: escasa oferta y disparidad entre plantas, tanto en precio como en cargas, con valores que están un 16% por encima que un año atrás en el caso de los novillos y un 19% en las vacas.

Por los novillos especiales de exportación el precio de punta se ubica entre US$ 4,05 y US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza, pero con muy poco negocios concretados debido a la escasez de oferta de ganados bien terminados.

Por novillos más generales los negocios se concretan entre US$ 3,90 y US$ 4.

En el caso de la vaca gorda el abanico de precios es más amplio, dependiendo de la calidad y peso, que va desde US$ 3,70 a US$ 3,85 por kilo, en tanto que para la vaquillona los precios de punta van de US$ 3,90 a US$ 3,95 por kilo.

Aquellas industrias que están faenando ganados de convenios o propios son las que proponen menores valores y tienen entradas más largas (hasta 15 días), con diferencias de entre 10 y 15 centavos por el mismo ganado respecto a las demás plantas.

La oferta de ganados de campo sigue siendo muy escasa, los ganados de verdeos están demorados y se espera un incremento en la oferta recién a fines de agosto.

Juan Samuelle

La faena sigue baja

La faena de vacunos de la semana pasada que se ubicó por debajo de las 35.000 cabezas por tercera semana consecutiva, consolidándose como la séptima semana consecutiva con niveles de faena por debajo de los del año pasado.

La actividad de hembras fue notoriamente superior a la de novillos, con una participación de 52,7%, cinco puntos porcentuales más que en igual semana de 2018 con 18.311 cabezas.

El volumen de novillos subió apenas respecto a la semana anterior, de 15.353 cabezas a 15.910, y se ubicó aproximadamente 5.000 cabezas por encima que las faenadas en igual semana de 2018.

La llegada de cuadrillas kosher a varios frigoríficos es un adicional de sostén de precios. Aunque, por otra parte, este mes comienza la nueva ventana de faena de ganados de corral con destino a la cuota 481 que podría quitar presión en la demanda de ganados de pasto.

La firmeza en el mercado de reposición se vio reflejada en el 144º remate de Lote 21.

Los más de 1.500 terneros ofertados alcanzaron un promedio de US$ 2,44 por kilo, nueve centavos más que el promedio del remate anterior y el mayor desde abril de 2013 (US$ 2,55). El destacado fue un lote de terneros livianos que alcanzó los US$ 3,12 por kilo.

Las terneras lograron el mayor promedio en más de seis años: US$ 2,25, una suba de siete centavos respecto al remate anterior y 50 centavos más que en el mismo mes del año pasado (US$ 1,74).

Juan Andrés Dutra, de Dutra Hermanos e integrante de Lote 21, dijo a Tiempo de Cambio que “todas las categorías subieron respecto al mes pasado, incluso las más difíciles de colocar por la época del año y de negocios más largos como la ternera y ganados preñados”.

El panorama en lanares

En lanares la oferta es escasa y los valores firmes. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el cordero pesado se mantuvo en US$ 3,65, el cordero liviano subió un centavo a US$ 3,66 y el borrego subió dos centavos a US$ 3,67. Los capones subieron tres centavos a US$ 3,43 y las ovejas se mantuvieron en US$ 3,40.

La faena de ovinos bajó levemente respecto a la semana anterior y se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado

En la semana cerrada el 3 de agosto se faenaron 7.148 lanares, 400 menos que los faenados la semana pasada (7.546) y 3.000 menos que los 10.376 de igual semana del año pasado.

Exportaciones

El precio de exportación de la carne vacuna bajó por segunda semana consecutiva, pero se mantiene por encima de los valores de un año atrás.

Se ubicó en US$ 3.825 por tonelada, US$ 125 menos que los US$ 3.950 de la semana pasada, pero a la vez US$ 200 por encima que en igual semana del año pasado (US$ 3.638 por tonelada).