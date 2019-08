Lote 21 remató casi todo y a buenos precios

Con un 94% de colocación y un aumento en los valores, Lote 21 realizó en la jornada del miércoles 7 de agosto su 144° remate por pantalla, desde el Hipódromo de Maroñas.

Alejandro Nicolich, presidente de Lote 21, comentó a El Observador que fue un “gran remate”, con “un buen porcentaje” de ventas.

El rematador narró que hubo “muy buenas pujas” por todas las categorías y que se contó con un excelente número de preofertas y Pique21. “El remate fue lo que se avizoraba: pensábamos que iba a ser lo que fue, pero esas cosas uno las piensa y después tienen que suceder”, analizó.

Camilo dos Santos

Desde su punto de vista, todas las categorías tuvieron sus destaques y aumentaron en valores respecto a lo que fue el remate anterior del consorcio.

En ese marco, mencionó los destaques que tuvieron las vacas preñadas, las piezas de cría y los terneros, “que se vendieron muy ágilmente”, dijo.

Es por esto que el rematador destacó la dinámica que tuvo el remate, porque todas las categorías fueron buscadas. Puntualizó que los lotes que no se colocaron fue porque tení an bases muy altas, que el mercado no las aceptó.

La próxima venta se hará el martes 10 de setiembre

En tanto, mencionó que mucha gente estuvo operando y participando. Respecto a la exportación en pie, aseguró que “hace tiempo que no opera” en este tipo de remates y que los compradores fueron todos productores de diferentes zonas del país. “Hubo pujas prácticamente en todos lados”, aseguró.

La subasta se realizó desde el Hipódromo Nacional de Maroñas con una oferta original de 4.600 vacunos –ganado 100% certificados–, pudiéndose ofertar en el local o a distancia, viendo los inversores los distintos lotes por DirecTV, Campo TV y Cablevisión.

La venta 145 de Lote 21, como siempre con apoyo financiero del Scotiabank y respaldo sanitario de Microsules, se programó para el martes 10 de setiembre, para lo cual hay que tener en cuenta que el cierre de inscripciones de lotes será el miércoles 28 de agosto.

Los detalles e información completa de la actividad están disponibles en el sitio del consorcio, lote21.com.uy.

Los resultados