Precio promedio de la tierra se recuperó y creció 20% en primer semestre

El mercado de compraventas de tierras en Uruguay mostró una interesante recuperación en el semestre enero-junio. Luego de cerrar en baja en 2018, el precio promedio de las transacciones de los campos aumentó 21% y se ubicó en US$ 3.756 por hectárea (ha) durante el último semestre, aunque se registró una notorio descenso en el ritmo de operaciones cerradas.

La información de base la proporciona la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco de un acuerdo interinstitucional con la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería y comprende el registro de todas las operaciones concretadas de 10 o más hectáreas.

Durante el primer semestre de 2019 se realizaron 391 operaciones de compraventa, un 18% menos que las transadas en el mismo período del año anterior. Por su parte, la superficie total operada alcanzó las 62 mil hectáreas, con una disminución del 24% en igual comparación.

El monto total operado en el semestre superó los US$ 234 millones. Analizando las transacciones de más de 1.000 hectáreas por su destino, la distribución de rubros respondería un 12% al forestal, 17% ganadero, 25% agrícola y 46% agrícola-ganadero de muy buen potencial productivo. “El aumento en la comercialización de campos con aptitud agrícola total o parcial explicaría en parte el aumento del precio promedio, acompañado por la venta de una superficie significativa destinada a la producción de citrus”, explica el informe de la DIEA.

Paysandú, Rivera y Flores, los más movidos

El 34 % de la superficie vendida (algo más de 21 mil ha) se concentran entre los departamentos de Paysandú, Rivera y Flores con precios promedios de US$ 4.186, US$ 3.264 y US$ 4.106 por ha respectivamente; los tres sumaron ventas por algo más US$ 83 millones, equivalente al 35% del monto total transado en el período.

Salto registró el precio promedio por hectáreas más alto esencialmente explicado por una operación en particular; la cual si no se hubiese celebrado dejaría el valor promedio en US$/a 3.500.

Río Negro y Soriano lo siguen con promedios por hectárea de US$/ha 5.746 y US$ 5.702, respectivamente, al tratarse de suelos con mayor potencial productivo en especial para la agricultura de secano. En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas con US$/ha 1.349, seguido de Treinta y Tres con US$/ha 1.697.

Si bien el 75% de las operaciones del semestre enero-junio se realizaron por superficies entre 10 y 100 hectáreas, las mismas acumularon solo el 16% del área vendida. En el otro extremo, las cinco operaciones mayores a 2.000 hectáreas, representan el 26% del área y el 22% del monto operado.

8 millones de hectáreas cambiaron de manos

La DIEA también dio información sobre el volumen de compraventas de tierras que se dieron en Uruguay entre el 2000 y el primer semestre de 2019. Así surge que se concretaron 8.371 operaciones por más de 8,3 millones de ha por un total de US$ 13.605 millones.

El valor máximo por ha se alcanzó en 2014 con una cotización de US$/ha 3.924, y el piso (previsible) durante la crisis de 2002 con apenas US$/ha 386 como valor medio. Desde el segundo trimestre de 2008, el precio medio trimestral, tomando trimestres móviles, se ha ubicado siempre por encima del promedio general del período (ver gráfico).