Precios estables para la hacienda gorda e históricos para la exportación

La moderación de la oferta tras la fuerte salida de ganado de mayo frena la baja que traía el mercado ganadero. Terminó la faena de cuota, las entradas se dinamizaron y los valores de la hacienda gorda tienden a la estabilidad.

Los negocios por novillos se ubican en el eje de US$ 5,30 por kilo a la carne, con disparidad entre plantas.

Los ganados especiales son muy escasos y la faena de equipos kosher pone algo de presión sobre novillos de calidad bien pesados. Hay alguna planta que mantiene los US$ 5,40 para lotes especiales. Las vacas se venden entre US$ 5,05 y US$ 5,15 y las vaquillonas pesadas sobre US$ 5,20. Las cargas rondan una semana.

Estabilización con poca oferta

“Hay una estabilización con poca oferta”, dijo el consignatario Gastón Araujo.

Con las primeras heladas los rebrotes vienen demorados. Un posible faltante de oferta se hará sentir en el mercado y se espera un tercer trimestre de menor faena respecto a la primera parte del año, estiman operadores ganaderos e industriales. Alguna planta reducirá operativa. Frigorífico San Jacinto dio licencias en la primera quincena de junio, y Marfrig no está operando en la planta de Tarariras.

La faena de la semana pasada alcanzó los 56.844 vacunos y cerró mayo con 247.919 animales. Por trece meses consecutivos la actividad superó las 200.000 cabezas mensuales faenadas. En junio posiblemente quede debajo de la de mismo mes del año pasado. En los últimos 12 meses la faena suma 2.775.754 cabezas, de acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Shanghái abrió sus puertas. La actividad portuaria en China viene mejorando tras que se levantaran las restricciones que estuvieron vigentes dos meses por la política “Covid 0”, levantadas el 1 de junio. Genera incertidumbre cuánta carne hay en stock. El nuevo posicionamiento de precios se ubica en torno a 10% por debajo del pico de precio que se logró en ese mercado, aún valores destacados. En Estados Unidos hay un afloje en precios y demanda.

Todavía sigue sin reflejarse el ajuste reportado en los embarques de carne vacuna. El precio de exportación de Uruguay cruza los US$ 5.500 en 30 días por primera vez en la historia. La semana pasada tocó un nuevo máximo semanal con un promedio de US$ 5.693 por tonelada.

Los altos precios se ven acompañados por un aumento en el volumen exportado. Los envíos suman 239.296 toneladas en lo que va del 2022, un salto de 18% frente a las 203.490 enviadas al exterior en mismo periodo del 2021.

Ajustes en la reposición

Las correcciones a la baja que registró el ganado gordo en las últimas cuatro semanas se trasladó a la reposición. Esta semana la referencia para el ternero quedó debajo de US$ 3 en el remate de Lote 21. El promedio fue de US$ 2,93, una baja de 6% respecto a mayo, aunque se mantiene 27% por encima de junio del año pasado. La relación de reposición sigue siendo favorable a la invernada.

Mercado firme para ovinos

En ovinos los valores comienzan a afirmarse, con buena demanda. Hay interés por borregos y carcasas livianas. Los negocios se concretan sobre US$ 4,54 para el cordero, US$ 4,60 para borregos, US$ 4,18 los capones y US$ 4,13 la oveja. Aunque hay un afloje en la demanda china por la carne ovina, el precio de exportación resiste en una firmeza estable, atípicamente por debajo de la carne vacuna.

La semana pasada la tonelada exportada promedió US$ 5.305 y en el acumulado anual alcanza los US$ 5.177, un 8% más comparado con los US$ 4.782 de hace un año atrás.

Contrario a la carne vacuna, el volumen de carne ovina exportado muestra una caída en lo que va del 2022. Los envíos suman 8.354 toneladas, 21% menos frente a las 10.588 toneladas de un año atrás.