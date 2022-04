“Preocupación” e “inconsistencia”: la reacción de los analistas tras anuncio de Lacalle Pou

En diálogo con El Observador el socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, consideró que el anuncio que realizó el gobierno este lunes dejó en evidencias la elección de “opciones poco consistentes” en el manejo de la política macroeconómica para contener el avance de la inflación. En ese sentido, el experto recordó que hace apenas unos pocos días atrás el propio Banco Central (BCU) subía de forma “significativa” la tasa de interés para anclar las expectativas de inflación, mientras que este lunes se envió una “señal opuesta” anticipando ajustes de salarios públicos y pasividades y convocando al sector privado a “adelantar” correctivos por inflación.

El socio de consultoría de CPA Ferrere Alfonso Capurro consideró que las medidas que anunció el Poder Ejecutivo “eran previsibles” porque ya se había manejado dentro del menú de opciones que plantearon algunos de los socios de la coalición de gobierno e incluso algunas figuras del entorno del presidente Lacalle Pou habían dado señales en ese sentido.

El economista comentó que la determinación del gobierno atiende a “dos tipos de equilibrios políticos”. Por un lado, la presión que estaba recibiendo el Ejecutivo para mantener a la “coalición unida” y, por otro lado, existía una “presión política” para dar una respuesta a una inflación que viene erosionando a los salarios y las jubilaciones.

“El hecho de que no sean previsibles no quiere decir que no generan algunas preocupaciones. Claramente no son medidas antiinflacionarias. De hecho, son medidas indexatorias que pueden acelerar el espiral entre precios y salarios. A corto plazo, claramente no ayudan a bajar la inflación y hacen que sea más resistente a la baja”, explicó.