Preocupados por cese de lluvias, bomberos avizoran una semana más de batalla contra el fuego

El incendio en Piedras Coloradas (Paysandú) no cesa y Bomberos avizora por lo menos una semana más de trabajo en el lugar. Pese a que las lluvias del sábado amainaron el fuego que venía creciendo, no fueron suficientes para controlarlo, dijo Pablo Benítez, vocero de Bomberos, a El Observador.

La alerta amarilla para el noroeste del país finalizó y si bien el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé precipitaciones y tormentas aisladas, temen que no mantenga el clima levemente favorable que hubo el sábado. "Pueden cambiar las condiciones. En Montevideo está soleado y hace calor. Si está así allá en Paysandú, el contexto puede ser muy complicado", complementó Benítez.

Otro problema con el que lidian es el viento. Si soplara en dirección contraria, el fuego se seguirá propagando. Al momento, en Río Negro, el incendio se desarrolla principalmente en tres bocas.

Según Benítez, la cantidad de mano de obra o maquinaria no es algo clave para resolver el problema. "Ayuda de la gente tenemos. Las condiciones del incendio y la disposición de las vegetaciones hace que podamos llevar el triple de gente, mucha más maquinaria y las condiciones van a seguir siendo las mismas", lamentó. Se trata del incendio más grande de la historia del país.

El presidente, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, visitaron el sábado el lugar de los hechos y lamentaron lo sucedido. "Nos volvemos con cosas pendientes; se llegó tarde", expresó el mandatario. "Vamos a tomarlo con calma y a tratar de hacer las cosas tratando de ser justos con los recursos que hay", agregó.

Consultado por los daños ocasionados, el mandatario dijo que se abstendrá de hacer evaluaciones mientras los bomberos continuan trabajando en el lugar. De todas formas, destacó que el incendio no afectara a las viviendas cercanas. "(El fuego) no llegó a los poblados como se estaba esperando. No hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Si uno ve la cantidad de montes quemados, la pérdida de materiales va a ser bastante grande, (pero) eso será una evaluación posterior", analizó.

Lacalle Pou agradeció al personal que trabajó en la zona y destacó la caída de lluvia, que "ayudó muchísimo". "Recién fuimos a la zona más afectada, que todavía está prendida, pero esta agua va a ayudar bastante", resumió.