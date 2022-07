Nacional > Ministerio de Vivienda

Prescripción de hipotecas: el "daño colateral" de la LUC que reveló un "monumento a la desidia y el poco apego"

El Parlamento salvó en la hora al gobierno y desde el oficialismo reprocharon que “así no se legisla”; ANV dice que estuvieron en juego casi US$ 400 millones, cuando Vivienda había alertado que eran US$ 50 millones; investigan el misterio de un expediente archivado