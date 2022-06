Presidente de Antel defendió apertura de internet: "Capaz que Corea del Norte es el único con un solo operador"

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, defendió la decisión del gobierno de que cinco cableoperadores puedan ofrecer servicios de internet –el ente tiene hoy el 99% del mercado – y criticó al director frenteamplista del ente, Daniel Larrosa, de quien consideró que tiene una visión “conservadora” ya que “no existen países en el mundo donde el servicio de internet lo ofrezca solo un operador”.

Entrevistado en el programa En Perspectiva de Radiomundo, Gurméndez respondió a Larrosa, quien había argumentado anteriormente en el mismo espacio que Uruguay no necesitaba otro operador. “Si algo la realidad ha demostrado es que cuando se introduce un mayor grado de competitividad, cuando las empresas tienen que seducir a sus clientes en un marco donde está siendo cotejado contra otro, se mejora la experiencia del cliente y se terminan fortaleciendo las empresas porque para estar tenés que estar mejor”.

El presidente de Antel sostuvo que la controversia que se da respecto a la medida no es de Larrosa con el sino que es una controversia “de Larrosa” y “de la gente que piensa como Larrosa” —que son “fuerzas medio conservadoras”— ya que “están defendiendo algo que no existe en el mundo”. “No es Larrosa contra Gurméndez, es Larrosa contra el mundo", señaló.

"No hay ningún país del mundo, capaz que Corea del Norte, que tenga un operador de servicios de banda ancha y de internet y que no haya la posibilidad de un mínimo de competencia", destacó.

Larrosa planteó que Antel invirtió US$ 850 millones en infraestructura de fibra óptica y que cuando la inversión comienza a dar sus frutos, la entrada de nuevos operadores a ofrecer servicios de internet no aportaría ya que no hay demanda insatisfecha ni problemas de calidad o precios, por lo que solo van a complicar a Antel en la etapa en la que se encuentra que es la de amortizar esa inversión.

Foto: Leonardo Carreño.

Gurméndez respondió que no se anima “a pensar lo que piensan los clientes” ya que sería una “fatal arrogancia”. “Pensar desde Antel —que tiene el 99% del mercado– que todo el mundo está contento y que no hay demanda insatisfecha... Vaya a tambores en Tacuarembó y pregunte a ver si están satisfechos”, cuestionó.

“Entonces, abrir las posibilidades para que se pueda ofrecer más, se pueda ofrecer dónde no estamos o nos obligue a estar donde hoy no estamos me parece que es ponerse en el ligar del consumidor. Que le consumidor elija y sirvamos mejor al consumidor”, afirmó.

En lo que refiere a la amortización de los US$ 850 millones, el presidente de la compañía estatal sostuvo que Larrosa lo ve “desde la ganancia” mientras que Antel tiene que hablar “desde punto de vista de darle el servicio a la gente” porque “la ganancia, si uno es monopólico y sube las tarifas tiene más ganancias, no tiene gracia”.

“Acá el asunto está en que podamos ofrecer lo mejor y que podamos competir también en precio en la medida que hagamos una gestión del negocio, de nuestros gastos, de nuestra oferta comercial, de la manera en que manejamos la empresa para fortalecerla y poder trasladarle a los clientes ese beneficio”, dijo Gurméndez.

Frente al planteo de Larrosa de que Antel recurra las resoluciones del Ejecutivo que autorizaron a los cableoperadores a brindar servicios de internet ya que, entre otras cosas, puede perjudicar desde lo técnico y en la ciberseguridad al ente, Gurméndez dijo que esto “no impone ningún riesgo técnico”.

A su vez, indicó que Antel no tiene “ninguna obligación de brindar ningún tipo de servicio ni de infraestructura”. Sin embargo, aclaro que si eso es conveniente a los intereses de Antel, se analizará “caso a caso”. “Ya se han tomado decisiones en ese sentido de prestar servicios a competidores cuando a Antel le conviene o eventualmente infraestructura”, recordó.

Aportes a Rentas Generales

Gurméndez también cuestionó la información que divulgó Larrosa respecto a que, a pedido de OPP, el Directorio había aprobado un aporte extra de utilidades por US$ 38 millones para el ejercicio 2022. Larrosa escribió en su cuenta de Twitter que con esos recursos “se podría haber bajado la tarifa de internet fijo el 9%”. “La privatización no es para bajar tarifas”, añadió.

LA PRIVATIZACIÓN NO ES PARA BAJAR TARIFAS. El Directorio incrementó los aportes a Rentas Generales para el año 2022: de $ 3.325 millones presupuestados, pasaron a $ 4.860 millones. Sólo con esos 38 millones de dólares se podría haber bajado la tarifa de internet fijo el 9%. pic.twitter.com/kUHK9jlqnI — Daniel Larrosa (@LarrosaD123) June 20, 2022

Según el jerarca, lo que hasta ahora se votó en el Directorio lo que hace es, a las partidas presupuestales originales del presupuesto aprobado por Antel “actualizarlas por Índice de Precios del Consumo (IPC)” que es “lo que corresponde de acuerdo a la norma”.

“Los montos totales que se preveían en el presupuesto, que es el aporte a renta generales y el eventual pago de la porción de espectro a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) que se requiera para el 5G, el monto total de estas dos partidas no aumenta y se ajusta por IPC”, agregó.

La explicación está, según Gurméndez, en que “este gobierno —a diferencia de los anteriores— ha adoptado la política de que se va a descontar de lo que está presupuestado para rentas generales lo que pueda ser el costo eventual del pago del precio a la Ursec” con lo cual “nuestra partida engloba todo”.

El presidente de Antel había expresado a través de su cuenta de Twitter que Larrosa “entrevera y confunde a sabiendas”. En ese sentido, explicó: “Si nosotros tenemos que hacer un aporte, un precio por el pago del espectro en este ejercicio, se va a descontar entonces me parece que aquí Larrosa lo hace a sabiendas porque este tema se lo explicamos en el Directorio”.

El Director de ANTEL Daniel Larrosa entrevera y confunde a sabiendas. La resolución solamente establece un ajuste por IPC de las partidas presupuestales de aporte a Rentas Generales y el eventual pago de espectro 5G a URSEC. El total de estos montos no crece en términos reales. https://t.co/QmhQKB50yo — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) June 20, 2022

Según Gurméndez, la realidad es que Antel tiene previsto un aporte a Rentas Generales en el presupuesto en el que si tiene que hacer un pago de US$ 25 millones, estaba previsto que fueran US$ 78 millones. “Es un aporte similar al que hicimos el año pasado. Es un aporte un poco menor que el que se había hecho en administraciones anteriores que estaban más necesitadas de que Antel financiara actividades del gobierno”, sostuvo.

“Al final del día, cuando uno mide el aporte a Rentas Generales que tenemos previsto hacer y lo mide como proporción de los resultados operativos y económicos que Antel está teniendo, la realidad es que en términos porcentuales están disminuyendo no porque disminuye el aporte sino porque Antel está logrando resultados operativos y financieros de mucho más fortaleza, los mejores resultados económicos desde que Antel existe; US$ 247 millones fue el resultado del año pasado”, remarcó.