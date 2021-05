Presidente de FIFA acusado de ser el autor intelectual de la Superliga europea

El presidente de La Liga, Javier Tebas, acusó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dijo que está detrás del proyecto "fallido" de la Superliga europea. "Es él quien está detrás de la Superliga y ya se lo dije en persona", sostuvo. Y aseguró este miércoles que la UEFA “debe tomar una decisión en virtud de sus estatutos”.

Tebas, nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA por las Ligas Europeas en abril, afirmó que a Infantino se le conoce como "W01" en los documentos secretos de la Superliga a los que tuvo acceso. "Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, detrás de todo esto está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Está presionando, diciendo cosas", según declaraciones que consignó ESPN este miércoles.

Infantino, quien dirigió la UEFA de 2009 a 2016, anunció su oposición y la de la FIFA al proyecto que fue fundado por 12 clubes europeos el 18 de abril. Seis equipos ingleses, incluidos los finalistas de la Liga de Campeones, Manchester City y Chelsea, se retiraron 48 horas después debido a la presión de los fanáticos y la presión del gobierno del Reino Unido. Le siguieron Inter de Milán, Atlético de Madrid y AC Milán.

En tanto, Real Madrid, Barcelona y Juventus, al momento no se retiraron. Los nueve clubes que lo hicieron, recibieron sanciones económicas por parte de la UEFA y acordaron hacer una contribución de buena voluntad combinada de 15 millones de euros para beneficiar al fútbol base y juvenil en toda Europa.

La UEFA afirmó el viernes pasado que Inter de Milán, Atlético de Madrid y AC Milán enfrentarán sanciones, y el organismo rector del fútbol europeo inició procedimientos disciplinarios en su contra. El sábado, los tres clubes desafiantes denunciaron la presión "intolerable" de la UEFA para abandonar el proyecto.

El presidente de la Federación italiana, Gabriele Gravina, advirtió que Juventus puede ser expulsado de la Serie A si no se retira de la Superliga europea. Sin embargo, Tebas dijo que La Liga no tiene "capacidad reguladora para sancionar a nadie". "Eso lo dijo el presidente de la Federación Italiana, pero no la liga italiana (...) Las federaciones pertenecen a la UEFA, no a las ligas”, expresó, según añadió ESPN.

Tebas insistió en que no tiene temas personales con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien había trabajado en el proyecto de la Superliga durante tres años y fue su defensor. "No es nada personal, tenemos opiniones diferentes sobre la idea del fútbol", dijo. Y aclaró: “Escuché al presidente del Real Madrid decir que el fútbol se arruinará en tres años, y eso simplemente no es cierto".