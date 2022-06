Presidente de la Cámara de Comercio: expectativas de empresas “son menos optimistas" respecto a trimestres anteriores

El sector comercio y servicios se encuentra en un momento de enfriamiento en sus números respecto al cierre de 2021. Según la última encuesta realizada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, solo el 53% de los rubros analizados registró un incremento de sus ventas reales en la variación interanual, mientras que en el último trimestre de 2021 el aumento se observaba en el 100% de los rubros. A nivel del consumo privado, se registró un crecimiento de 0,8% durante el primer trimestre del año 2022 respecto al cierre del año 2021, lo que implica que, si bien mantiene un escenario de recuperación, se detiene levemente su velocidad de crecimiento, dado que en los trimestres anteriores había crecido un 1,2%.

El presidente de la cámara, Daniel Sapelli, dijo a El Observador que las expectativas de las empresas del sector a corto plazo “son menos optimistas respecto a los trimestres anteriores. Solo el 27% de las empresas espera que sus niveles de ventas alcancen un incremento interanual en el segundo trimestre del 2022, mientras que un 60% establece que se mantendrían y un 13% que disminuirían”, alertó.

Sapelli indicó que el sector continúa con mucha preocupación respecto a la situación de los comercios de frontera donde cada vez se nota más el impacto de la reapertura, principalmente en el litoral. También el costo de los fletes está generando problemas y no hay expectativas de que pueda disminuir en el corto plazo.

Por otro lado, desde la cámara se mantiene el foco puesto en disminuir las trabas burocráticas que enfrentan los comerciantes. En esa línea, el empresario indicó que se han logrado avances a través de reuniones con el gobierno pero que aún falta camino por recorrer. También hay “un gran interés por incrementar los vínculos comerciales y de inversiones” con Turquía a partir de que Uruguay logre avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, manifestó Sapelli en entrevista con El Observador.

El tema valor del flete ha sido una preocupación recurrente en los últimos tiempos. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuánto está el valor del contenedor?

Actualmente, los cuellos de botella desde el punto de vista de la logística internacional continúan siendo un factor de alta preocupación para las empresas, no sólo por el incremento de los valores de los fletes —que se ha evidenciado a partir de la crisis del covid-19— sino también por la falta de disponibilidad de espacio en los barcos y las demoras en los tránsitos, tanto para las empresas exportadoras como importadoras. Esto supone grandes problemas a la hora de desarrollar los negocios. En primer lugar, por el incremento en los costos financieros y el peso del costo del flete en determinados productos, y luego por el impacto en términos de programación financiera de las empresas al tener que: o bien adelantar sus compras con mucha antelación a las zafras o fechas comerciales, o sufrir retrasos importantes en los envíos y entregas de la producción local, y por ende ver postergada la cobranza de los mismos. A todo esto se suma en algunos casos, un corte en la cadena de suministros, por lo tanto hay que redefinir las estrategias de estos negocios. En términos de precios internacionales de los fletes, si bien parece haber quedado atrás el pico máximo en particular desde China a Uruguay, de todas formas se está en valores muy por encima de los registros previos a la pandemia. En este momento vale US$ 8.500 un contenedor de 40 pies y subiendo. Llegaron a estar a US$ 16 mil en noviembre de 2021. Asimismo, las perspectivas para lo que resta del año 2022 y siguientes, en la mayoría de los casos, se espera que la situación siga de forma similar, es decir continúe la falta de contenedores, falta de espacio en los buques, así como congestión en los principales puertos del mundo. Esto sin considerar posibles nuevos cierres de puertos que puedan producirse por rebrotes de la pandemia, como ya ha ocurrido en China.

Usted ha puesto mucho énfasis en la necesidad de disminuir las trabas burocráticas que tienen los comerciantes. En su momento habló de “barrida burocrática”…

Desde la cámara hace mucho tiempo que venimos trabajando en estos temas, a veces con más suerte, otras con menos. Nuestro objetivo es trabajar desde el sector privado en conjunto con el sector público para lograr procesos más eficientes de exportación, importación, habilitaciones, certificaciones, etc. Esto no quiere decir que no se controle, que no se sancione al que hace las cosas mal, que no se cumpla con la normativa vigente, sino todo lo contrario. Lo esencial es que estos procedimientos se lleven adelante de la forma más eficiente posible, es decir, que realmente se cumpla con lo establecido en la norma y que al mismo tiempo esto no se transforme en una traba para las empresas, tanto en términos de costos como de tiempos. El objetivo es poder desarrollar la actividad de forma eficiente y bajo un marco de competencia sana y leal. Existen múltiples ejemplos en este sentido, donde las empresas deben enfrentarse a trámites, registros engorrosos y muchas veces difíciles de cumplir en su totalidad al igual que controles que pueden resultar innecesarios o que se duplican entre los diferentes organismos. Muchos de estos procedimientos se podrían desarrollar de forma digital, los cuales no solo redundarían en una intervención más eficiente y económica por parte del Estado, sino que también significaría una reducción de costos para las empresas.

Daniel Sapelli, presidente de la Ccsuy

¿Cómo viene el tema? ¿Han logrado avances con el gobierno?

Tenemos una mesa de trabajo donde nos reunimos periódicamente con autoridades del Ministerio de Economía, donde se plantean este tipo de problemas que sufren determinados sectores como, por ejemplo, los importadores de textiles, calzado, alimentos, y otros que son transversales a diferentes sectores de actividad. En este ámbito hemos logrado avances muy importantes, y de especial interés y preocupación para el sector privado.

¿Por ejemplo?

Uno ha sido la reciente rebaja de la tasa de intervención del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en el control de los productos importados de alimentos y bebidas para su posterior comercialización. También ha habido cambios en la normativa referente a las importaciones de calzado y vestimenta, esto facilitó mucho el proceso y ha sido muy relevante para las empresas del rubro. Actualmente, se está trabajando en la emisión de certificados negativos por diferentes organismos, con el objetivo de mejorar el proceso de solicitud de este tipo de exigencias, y analizar en qué casos corresponde y en cuáles no. Sin dudas que estos son sólo algunos ejemplos, y queda mucho para continuar trabajando. No solo en estos aspectos sino también en otros como los costos logísticos y los costos portuarios que impactan fuertemente en las operaciones comerciales de las empresas y significan un gran peso en términos de costos. Un aspecto clave y que para la cámara es una muy positivo es que el ámbito de intercambio está presente y funciona efectivamente. Luego uno podrá estar de acuerdo en lo qué se puede avanzar y en lo que no, o respecto a la velocidad con que se logran esos cambios. No quiero dejar de mencionar también otro ámbito de intercambio que se nos brindó, y es el propuesto por el LATU en respuesta a los diferentes planteos que hemos realizado desde la cámara en representación de las empresas importadoras de alimentos. Hoy este ámbito entendemos va a cobrar real relevancia a partir del decreto que establece la rebaja de la tasa de intervención del LATU, pero también crea una comisión de trabajo que tendrá como objetivo actualizar y mejorar los procedimientos actuales de control por parte del LATU, esto lo consideramos muy importante. Desde la cámara trabajaremos activamente, así como lo venimos haciendo hasta ahora, en presentar propuestas de mejora tendientes justamente a lograr procedimientos de control más eficientes para los alimentos y bebidas que se comercializan en el país, sin distinción de si estos son fabricados a nivel nacional o importados.

La reapertura de fronteras ha golpeado a los comercios fronterizos. Hoy la situación, principalmente en el litoral, es muy compleja. ¿Cómo la está viendo usted?

Esta es uno de los principales temas que preocupa a la cámara. La situación frente a los países vecinos en términos de precios relativos es realmente muy desventajosa para Uruguay. Asimismo, bajo este escenario de apertura de fronteras luego de dos años, se ha propiciado un corrimiento del consumo de las familias uruguayas hacia Argentina en particular, y no solo de bienes, sino también de servicios, con el impacto que esto tiene en la economía local. Junto con este movimiento se adiciona la mercadería que ingresa al país de forma ilegal para luego ser comercializada, no solo en los departamentos de frontera sino en todo el país. Puntualmente, en relación al informalismo, contrabando y su impacto en las empresas formales establecidas, en las próximas semanas vamos a estar llevando adelante una reunión en las instalaciones de la cámara, donde fueron invitados a participar el Director Nacional de Aduanas y la Intendenta de Montevideo. En representación del sector privado, se invitará a empresas y gremiales sectoriales particularmente afectadas por tal situación. El objetivo de la reunión es dimensionar el problema y al mismo tiempo lograr coordinar acciones en pos de mitigar los impactos negativos que tiene para las empresas y para la sociedad en su conjunto el avance de la venta informal en las principales avenidas comerciales.

Daniel Sapelli, presidente de la Ccsuy

Tema recuperación de empleo. ¿En qué momento se encuentra el sector?

Los datos del año cerrado marcan un escenario claro de recuperación del mercado de trabajo en términos agregados. En concreto, al analizar las cifras de 2021, este año cerró con 40 mil empleos por encima de los valores tomados en febrero de 2020 antes de la llegada del covid-19 al Uruguay. Al momento, dicha recuperación se mantiene con algunas fluctuaciones y atravesando cierta etapa de estancamiento frente a los registros de los períodos previos. El sector comercio y servicios es un sector intensivo en el uso de mano de obra, y en este sentido representó para el año 2021 más del 60% del total de puestos de trabajo en la economía, por lo que es claro que los resultados en términos de actividad económica y la consiguiente decisiones de las empresas a la hora de contratar personas es determinante en el comportamiento del mercado de trabajo. La buena noticia es que el sector ha podido recuperar los niveles de empleo prepandemia. Sin embargo, los registros de los últimos meses en relación a los puestos cotizantes en particular del rubro comercio, muestran una tendencia decreciente. Esto permite establecer que para lo que resta del año y bajo el contexto económico actual, es esperable un crecimiento relativamente moderado de la población ocupada. Según los resultados del último relevamiento de la encuesta de la cámara correspondiente al primer trimestre del año, el 89% de las empresas del sector comercio espera mantener la cantidad de empleados en los próximos tres meses. En el sector servicios, estos guarismos son algo inferiores, 82% en Montevideo y 76% en las empresas localizadas en el interior del país.

¿Cómo ve usted la posibilidad de que Uruguay avance en un TLC con Turquía? ¿Qué oportunidades hay para el sector?

En relación al comercio con Turquía, desde la Cámara hemos venido desarrollando diferentes acciones tanto con el sector privado, es decir con cámaras pares nuestras en Turquía, como también con las autoridades oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). El objetivo de estas acciones es, en primer lugar, potenciar las relaciones comerciales y de inversiones entre ambos países, y al mismo tiempo colaborar para que se aceleren los procesos de negociación entre ambos gobiernos y lograr finalmente la firma del TLC. Desde el área de comercio internacional de la cámara se consultó a las empresas respecto al impacto que entienden tendría para el desarrollo de sus negocios avanzar en dicho acuerdo. El 85% de las empresas consultadas manifestó que espera un impacto positivo del acuerdo, haciendo referencia a la posible baja de aranceles, ampliación del mercado, la mejora de precios para el consumidor final, así como la complementariedad comercial entre ambas economías y la buena calidad de diversos productos turcos que Uruguay actualmente ya importa. Por lo tanto, no quedan dudas que desde el sector privado se advierte un gran interés por incrementar los vínculos comerciales y de inversiones con el mercado turco, con el cual Uruguay posee un importante intercambio comercial que rondó en 2021 los US$ 250 millones en términos de bienes, abasteciendo a Turquía con productos como ganado en pie, soja y arroz. Y adquiriendo desde allí mercaderías como autopartes, electrodomésticos, hierro y acero. Algunas de las oportunidades para la producción uruguaya en este mercado son el trigo, la cebada, el plástico, algunas autopartes (principalmente asientos) y la manteca, entre otros. De todas formas, es innegable que el comercio bilateral se encuentra todavía lejos de su real potencial, presentando oportunidades no solo en términos de bienes sino también de servicios e inversiones. Turquía posee una gran industria productiva, contando con una de las poblaciones más grandes de Europa (85 millones) y una ubicación estratégica que permite alcanzar fácilmente otros mercados como la Unión Europea, Asia y Medio Oriente.