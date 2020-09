Presidente de Tribunal se sintió “prácticamente violado” al conocer que caso Gavazzo no había ido a la Justicia

Los tres integrantes del Tribunal de Honor en el que José Nino Gavazzo confesó su participación en la desaparición de Roberto Gomensoro pidieron desde el primer momento que la declaración del represor pasara a la Justicia.

Así lo hicieron ante el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, en al menos tres oportunidades durante el año 2018. La primera fue el 11 de abril –un día después de que Gavazzo declarara ante ellos por primera vez–, el 15 de junio –dos días después de la segunda entrevista con el represor– y el 1° de octubre –cuando entregaron su fallo–.

Pero el 31 de marzo de 2019 –más de 300 días después de haberle trasladado la información a Manini Ríos y luego de haber insistido varias veces en la necesidad de llevar el tema a la Justicia–, los generales Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González se enteraron que la denuncia todavía no había sido radicada, cuando El Observador publicó la información de las actas del tribunal y las graves confesiones de Gavazzo.

A pesar de que advirtieron a Manini Ríos sobre esos dichos, el por entonces presidente Tabaré Vázquez los cesó el 2 de abril de 2019 bajo el argumento de que no cumplieron con el artículo 77 de los reglamentos de tribunales de honor, que mandata a sus integrantes a alertar al superior en caso de dar con un presunto delito.

El fiscal Rodrigo Morosoli, que investigó la actuación de militares y autoridades civiles en el caso, les hizo a los tres la misma pregunta: ¿Cómo se sintió usted cuando se dio cuenta de que el caso Gavazzo no había llegado a la Justicia civil?”.

Entre enojo por haber sido tratados como responsables de “ocultar” información, y el dolor por la destitución que se concretó pocos días después, los generales revelaron haberse sentido “defraudados” y hasta “violados”.

Así respondió cada uno a la pregunta del fiscal:

Gustavo Fajardo - presidente del Tribunal

¿Cómo se hubiera sentido usted? La verdad que prácticamente (me sentí) violado. Unas actuaciones que hicimos en secreto con absoluta conciencia, con absoluta sinceridad, sin esconder absolutamente nada, y que salga un día en la prensa… Nosotros estábamos esperando que saliera por el conducto correspondiente. Que salga el lunes en un diario, indudablemente, imagínese lo que son mis hijos, mi familia, que me traten a mí como que oculté información, cuando lo que hicimos fue brindar toda la información, porque está todo ahí. Y si usted escucha el audio (de la interrogación a Gavazzo y Silveira) verá cómo yo hablaba con estos degenerados. Varias veces les decía “pero dígame uno vivo”, mis compañeros me miraban de reojo, 'no seas duro', bueno yo soy como soy. La verdad es que me sentí mal, muy mal, y me siento mal todavía. (...) Todo lleva un proceso, ¿no? Nosotros pensamos que estaba en el proceso (...) La última vez que hablamos con el comandante fue cuando entregamos el fallo. Después se conformó el Tribunal de Alzada. Nosotros no tuvimos más contacto con el comandante, no hablamos más del tema. Hasta que falló el Tribunal de Alzada. Ahí se entregó al Ministerio. No sé lo que hizo el comandante o no. Hay que poner que esto era un tema muy importante y pensé que iba a llevar unos meses que se diera cuenta a la Justicia, pero a través del ministerio, no que saliera como salió.

Alfredo Erramún - Secretario vocal del Tribunal

Me sentí defraudado, porque el objetivo era pasarlo a la Justicia. Y aparte por todo lo que conllevó. Nunca se me pasó por la cabeza, después de todo lo que hicimos, actuamos correctamente, nos ajustamos al reglamento al metro y plomada, actuando con ética profesional con lo mejor de nosotros, que después de 40 años de servicio y ocupando el cargo que tenía, por esta causa me tengan que cesar en el cargo.

José González - Vocal del Tribunal de Honor

Defraudado.

– ¿En algún momento se consultó a Manini si había efectuado denuncia penal?

No. Siempre supuse que la urgencia que transmitía el comandante de parte del ministro era para elevar esas actuaciones con un fallo y luego hacer lo que se hizo de dar cuenta a la Justicia.

"Nos felicitó a los tres"

Ante la Fiscalía, Fajardo contó que el 1° de octubre de 2018, cuando elevaron su fallo, Manini Ríos los "felicitó a los tres" por su accionar. "Nos felicitó porque era la primera vez que un Tribunal de Honor castiga a estos militares, que ya por suerte no son más militares, que toma una medida coercitiva en lo que la ley nuestra permita. Vio de muy buena forma cómo habíamos actuado", dijo el general.

Fajardo afirmó que a su juicio los Tribunales de Honor fueron "denostados por la prensa" pero defendió a ultranza los logros de su trabajo. "Nosotros fuimos los primeros que logramos que dijeran hechos aberrantes estos sinvergüenzas, hasta ladrones podemos decir que fueron. Estamos conformes con la actuación que tuvimos y se lo dimos (a Manini) para que la Justicia actuara (...) Todo lleva un proceso. Pensamos que estaba en el proceso. No sé lo que hizo el comandante o no", afirmó.