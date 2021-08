Presidente del BPS: caso de Andrade se resolverá bajo el marco legal del "secreto tributario"

El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio hizo mención en su cuenta de Twitter a la situación del senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, que fue denunciado por el programa Santo y Seña de Canal 4 por irregularidades a la hora de construir su casa en San Luís. Odizzio señaló que Andrade, como todo ciudadano, tiene secreto tributario y que la situación se resolverá apegándose a ese marco legal.

"Como contribuyente, el Senador Andrade tiene obligaciones y también derechos, entre ellos la protección del secreto tributario. La regularización de la situación que tomó estado público, será resuelta por el BPS con apego a dicho marco legal", escribió Odizzio este lunes en su cuenta de Twitter.

Santo y Seña informó el domingo que Andrade construyó su casa en negro, es decir que la obra nunca fue registrada en el Banco de Previsión Social (BPS).

A su vez, el predio, ubicado en San Luis (Canelones) está registrado como terreno baldío por la Intendencia de Canelones y Andrade no paga tributos desde el 2011, lo que lleva a que arrastre una deuda de casi $ 100 mil con la comuna. Fue en ese mismo año que el senador (obrero de la construcción y dirigente del Sunca antes de llegar al Parlamento) compró el terreno, por US$ 3.600 según consignó el programa de Canal 4. Por otra parte, el BPS actuará de oficio, también de acuerdo a lo informado en el periodístico conducido por Álvarez.

Andrade reconoció que la construcción no está registrada en BPS: "El plano me salía como US$ 2.000 y no tenía plata", dijo. "Mientras tanto seguí construyendo como pude", agregó.

A su vez, este lunes en Sarandí dijo que no tiene deudas con el BPS. "Al BPS yo no le tenía que pagar nada, en todo caso no pagué un arquitecto. La intendencia lo que te cobra se lo voy a pagar, es fácil. Yo me endeudé con la casa, pero no con la intendencia. Me endeudé años con el Fondo de Vivienda, la barraca de materiales, compañeros. Deudas acumulé un montón porque es la única forma que tenés", dijo a Informativo Sarandí.