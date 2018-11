Autoridades de la educación niegan presiones al Instituto de Evaluación

El presidente del Codicen, Wilson Netto, negó la existencia de "presiones" políticas en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) tal como denunció su director ejecutivo renunciante, Mariano Palamidessi.

En una rueda de prensa esta mañana, Netto criticó las declaraciones de Palamidessi al programa No toquen nada y dijo que un director ejecutivo no puede cometer el error de decir que "en Uruguay egresa en el quintil más pobre el 7%, cuando es objetivo que eso ha cambiado" ya que según cifras de 2017 egresaba el 13%. "No hay ningún elemento objetivo que avale la expresión de que se profundiza la desigualdad en el país", agregó.

Netto subrayó que los integrantes de la comisión directiva tenían una posición diferente y que así lo habían expresado. "Los delegados no son mandatados, son seleccionados en función de su trayectoria académica y tienen capacidad de independencia y resolución en el marco del directorio. Incluso hay de distintos partidos políticos".

La ministra de Educación y Cultura (MEC), María Julia Muñoz, también se refirió a la renuncia del jerarca y dijo que no había "conflicto ninguno" y que su salida obedecía a "problemas personales", los cuales se sumaron al hecho de que fuera argentino y el vínculo con sus familiares. Además señaló que sus declaraciones no eran acertadas porque los directores ejecutivos "se deben a las directivas políticas que dan los directorios, y en este caso es un directorio que está integrado como la ley lo marca" por delegados del MEC, ANEP, la Udelar y la educación privada.

En tanto, el consejero de Primaria, Héctor Florit, manifestó que las críticas de Palamidessi podían "aportar" y reconoció tener "diferencias" con algunas de las formas en que evalúa el Ineed, aunque no creía que eso significara "una intromisión política" ni fuera en "desmedro de la idoneidad técnica ni de las competencias del instituto".

El Ineed ya se encuentra en la búsqueda del reemplazo para el cargo del director técnico que ocupaba Palamidessi. El organismo está trabajando con la consultora CPA Ferrere para abrir un concurso y esperan poder nombrar al nuevo director ejecutivo en diciembre. “Buscamos a un técnico de alto nivel, que se haya doctorado y tenga un fuerte componente de liderazgo en la gestión”, señaló a El Observador la presidenta del Ineed, Alex Mazzei.