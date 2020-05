Presidente del personal de recaudación: "Estamos en un tire y afloje para que nos den algo"

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la AUF (AFRAUF), Alejandro González, dijo a Referí que su gremio atraviesa una situación "complicada" y manifestó su disconformidad con la forma en que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha tratado la misma.

"Nosotros somos jornaleros destajistas, es decir que cobramos solo por lo que trabajamos, no tenemos un sueldo mínimo ni un sueldo fijo, tenemos solamente jornales que a fines de mes se nos pagan por los partidos hechos durante el mes anterior y aparte tenemos antigüedad. O sea que a fin de mes cobramos por antigüedad y por jornales", comenzó explicando González en diálogo con Referí.

"La AUF dijo que mandó a los 113 integrantes del personal de recaudación a seguro de paro, pero eso es una verdad a medias. De los 113 compañeros hay 26 que no entraron en el seguro de paro porque tienen como único trabajo el de la AUF y no llegan a 150 jornales realizados en los últimos 12 meses. Del resto, unos 85, sí entraron en el seguro de paro, pero como tienen otro trabajo con ingresos superiores, en el prorrateo correspondiente no cobran nada por su trabajo en la AUF. El resto que sí cobra algo en el seguro de paro, son los que tienen otro trabajo pero que les genera menos ingresos a los que percibe por el fútbol", explicó González.

"Es complicada la mano, por esta razón hace 20 días le pedimos una reunión a la AUF. Nos iba a recibir el ejecutivo y la gerenta, pero al final solo nos recibió (Guillermo) Piedracueva (asesor jurídico de la AUF). Le planteamos la situación, quedó de trasladarla al ejecutivo y dijo que nos harán una propuesta para esos 26 funcionarios que están en una situación comprometida. Estamos en un tire y afloje para que nos den algo", agregó.

La movida solidaria que organiza la Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateurs (AIFA) donó seis canastas que fueron repartidas puerta a puerta a seis funcionarios de los que atraviesan una situación económica delicada. "Fue una decisión difícil tener que elegir", dijo González.

La semana pasada, la empresa Tenfield les dio 111 canastas que también fueron distribuidas entre los boleteros.

"Somos empleados directos de la AUF, mes a mes la tenemos que luchar, no pedimos por pedir sino porque tenemos compañeros en situaciones delicadas. Pedimos la mayor rapidez posible para encontrar soluciones. Hace tiempo que nos sentimos como que siempre estamos atrás de la AUF tratando de correr para que nos den alguna respuesta y siempre somos el último orejón del tarro. En la charla le dijimos a Piedracueva que nos sentimos como si no fuéramos funcionarios de la AUF, expresó González.

"Queremos tener una buena comunicación y esperamos una positiva respuesta de la AUF para volver a confiar y darle otra oportunidad a los dirigentes porque toda la gente que tenemos atrás presiona todos los días para que les demos soluciones", dijo.

El presidente del gremio expresó que hay distintos escalones en AFRAUF. La mayoría son guardianes. Después vienen los boleteros, porteros, jefe de portería, jefe de boletería y encargados. Los guardianes perciben $ 1.500 por partido. "Para la mayoría esto es un segundo trabajo", dijo González.

¿Y las puertas cerradas?

En la situación actual, el fútbol se encamina a volver a puertas cerradas y con el clásico entre Nacional y Peñarol previsto para la primera fecha de reanudación.

"Ya lo hemos conversado en la interna y es un tema muy delicado. Sabemos que el fútbol va a volver paso a paso. Realmente no sé si el clásico lo harán a puertas cerradas. Aún en ese escenario un mínimo personal de recaudación va a trabajar. Si va prensa o dirigentes alguien tendrá que autorizar su ingreso, lo mismo en zona de vestuarios. Nos tendremos que sentar para saber cómo será el protocolo de seguridad, quién nos dará los elementos para trabajar en la nueva normalidad. Y tendremos que hacer una rotación en el personal", adelantó González.