Presidente pidió a Lacalle mantener custodia policial para Bonomi y Jorge Vázquez

El presidente Tabaré Vázquez solicitó a su sucesor, el nacionalista Luis Lacalle Pou, que mantenga la custodia policial de Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez, ministro y subsecretario del Interior en la última administración, pero las autoridades entrantes todavía no adoptaron una resolución.

Según contaron fuentes del gobierno saliente a El Observador, el mandatario solicitó que se "tuviera en cuenta" las amenazas que ambos jerarcas han recibido en sus funciones y se "procurara" prorrogar la custodia personal.

Este jueves, Jorge Vázquez –ministro titular desde el 14 de febrero, cuando Bonomi renunció al cargo para asumir como senador– dijo en rueda de prensa que el futuro ministro Jorge Larrañaga les había comunicado que dejarían de tener la custodia personal a partir del próximo 1° de marzo. "Una de las cosas que nos ha planteado el doctor Larrañaga es que las custodias cesan el día 29 (de febrero). No voy a tener más custodias", expresó Vázquez.

Fuentes del gobierno electo relativizaron los dichos del actual ministro y señalaron que todavía están estudiando el asunto. Los dirigentes consultados dijeron a El Observador que las nuevas autoridades evaluarán a partir del lunes la normativa y los antecedentes para cada caso. Sin embargo, Bonomi y Vázquez entienden que mientras tanto quedarán sin custodia, ya que el vínculo cesa al finalizar el período.

Consultado sobre si había antecedentes de que se retirara la custodia a ministros salientes, Vázquez contestó. "No hay antecedentes de esto. Pero tampoco hay antecedentes de que un ministro se fuera amenazado; tampoco hay antecedentes de que se hiciera un combate al narcotráfico como se hizo de 2005 hacia adelante".

Camilo dos Santos

"Yo he recibido muchas amenazas (pero) vuelvo a relativizar esto; no me preocupan, me preocupan los que no amenazan", dijo Vázquez. "No me olvido que desde 2005 estoy al frente del combate al narcotráfico en Uruguay, pero bueno, yo lo asumí sabiendo que era lo que iba a pasar y no me llama la atención", agregó.

Al igual que Vázquez, Bonomi también ha recibido varias amenazas de muerte. Una de las más sonadas fue en 2016, cuando Gerardo González Valencia, líder del cártel mexicano Los Cuinis y procesado en Uruguay, amenazó con "colgarlo del puente más alto".

Guillermo Stirling, ministro del Interior durante la Presidencia de Jorge Batlle, dijo a radio Universal que si bien él dejó de tener custodia con el traspaso de mando, los suyos eran "tiempos absolutamente distintos". "Las organizaciones mafiosas y de narcotráfico son de niveles muy superiores a aquellas que vivíamos. Así que me parece muy bien que tengan las seguridades imprescindibles", señaló.

Amenaza a Larrañaga

Jorge Vázquez confirmó también la información divulgada este jueves por el semanario Búsqueda, sobre una amenaza de muerte recibida por Larrañaga a través de Facebook. "La amenaza que recibió Larrañaga se la comuniqué personalmente. Dimos cuenta a la Fiscalía en forma inmediata. Intervino Inteligencia, se ubicó a la persona que la había hecho y se retractó ante la Justicia. Dijo que no era su intención hacerle nada y fue puesto en libertad", afirmó.

"Quizá bajamos la guardia"

Más temprano, entrevistado por radio Sarandí, Vázquez habló sobre las incautaciones de droga que se dieron en el último año y admitió posibles falencias en el combate al narcotráfico en el último período. "Quizá nosotros bajamos la guardia pensando en que fuimos muy eficientes en el combate al narcotráfico en el período 2005 a 2010. Quizá bajamos la guardia y ellos lo detectaron y buscaron la forma de traer droga y salir con droga. Hay varias hipótesis de trabajo", expresó.

A raíz de la histórica última incautación de pasta base en Artigas, el actual ministro dijo que "podría haber" laboratorios de esa droga en el país. "No tenemos un mercado para 300 kilos de pasta base. Entonces o la venden en algún lugar o la transforman en cocaína", señaló.

El caso se suma a la lista de importantes incautaciones que en los últimos meses tuvieron a Uruguay como protagonista. En agosto del año pasado, luego de que se hallaran cargas de droga provenientes de Uruguay tanto en Alemania como en Francia, el fiscal de Corte Jorge Díaz reprochó que "desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico".