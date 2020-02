Primarias demócratas | "Cuando las dictaduras hacen algo bueno hay que reconocerlo": los comentarios de Bernie Sanders sobre Cuba que agitaron el debate demócrata en EE.UU.

Getty Images Sanders habló positivamente del sistema educativo de Cuba en una reciente entrevista.

Que un político estadounidense alabe algún aspecto del "enemigo" gobierno cubano puede costarle caro.

El precandidato demócrata Bernie Sanders, quien de momento lleva la delantera dentro del partido para conseguir la nominación de cara a la carrera por la Casa Blanca, fue cuestionado por sus rivales este martes luego de haber hablado positivamente del sistema educativo cubano en una reciente entrevista.

Sobre el escenario del décimo debate entre los candidatos del Partido Demócrata, celebrado en Charleston (Carolina del Sur), Sanders se defendió en un momento que constituyó uno de los más agitados de la noche.

Y decidió atribuirle sus palabras al expresidente demócrata Barack Obama.

Luego de decir que "Cuba es una dictadura también", continuó añadiendo que solo repitió lo mismo que dijo Obama, que "Cuba progresó en cuanto a la educación y el cuidado de la salud".

"Sería una buena idea ser honestos acerca de nuestra política exterior. Estados Unidos ha derrocado a gobiernos en todo el mundo, en Chile, en Guatemala, en Irán", prosiguió.

"Y cuando las dictaduras, ya sean la china o la cubana, hacen algo bueno, hay que reconocerlo, pero no hay que intercambiar cartas de amor con ellos", finalizó alterado.

Reuters Biden, quien hasta ahora no ha logrado buenos resultados en las primarias, fue el primero en atacar a Sanders.

¿Cómo lo confrontaron los demás candidatos?

La postura de Sanders enfureció al candidato Joe Biden, quien fue vicepresidente en el gobierno de Obama y se apresuró a desmentir a su contendor.

"[Obama] no sugirió que hubiese nada positivo sobre Cuba (...) reconoció el tema de la esperanza de vida, pero, y déjenme ser claro, nunca alabó a un régimen autoritario", dijo Biden.

Lo que siguió fue un intercambio de interrupciones entre Sanders y el candidato Pete Buttigieg en una discusión que le ganó aplausos al excalcalde de 38 años.

"No me entusiasma un posible escenario en el que todo se reduzca a Donald Trump y su nostalgia por el orden social de los '50 y Bernie Sanders y su nostalgia por las políticas revolucionarias de los '60", comentó Buttigieg.

Getty Images Pete Buttigieg recibió una ronda de aplausos al confrontar a Sanders sobre sus comentarios acerca del comunismo de Castro.

"Esto se trata del año 2020", añadió. "No vamos a sobrevivir o tener éxito, y ciertamente no vamos a ganar reviviendo la Guerra Fría, y no vamos a ganar esos puestos clave en el Senado y en la Cámara si quienes compiten por los escaños tienen que explicar por qué el candidato del partido demócrata está diciéndole a la gente que mire el lado bueno del régimen de Castro".

¿Qué dijo Sanders sobre Cuba en la polémica entrevista?

En una entrevista con el programa 60 Minutes el domingo Sanders fue increpado sobre comentarios positivos sobre Cuba que hizo en la década de 1980.

El programa mostró un clip de video de esa época que mostraba a Sanders diciendo que Castro "educó a los niños, les dio cuidados de salud, transformó totalmente la sociedad".

A lo que Sanders respondió durante la entrevista: "Nos oponemos a la naturaleza autoritaria de Cuba pero es injusto decir que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al poder implementó un programa de alfabetismo masivo, ¿es eso algo malo?".

El periodista Anderson Cooper contestó diciéndole que "muchos disidentes políticos" fueron "encarcelados" en Cuba.

A lo que Sanders respondió: "Es correcto, y eso lo condenamos. Contrario a Donald Trump (...) no creo que Kim Jong-Un [líder norcoreano] sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin [presidente ruso], no es un gran amigo mío".

Sanders, quien es senador por el estado de Vermont, se define como socialista demócrata y de momento ganó las primarias en Nuevo Hampshire y Nevada y prácticamente empató con Buttigieg en los caucus de Iowa.

Los candidatos debatieron este martes de cara a la primaria en Carolina del Sur el próximo sábado.

¿Qué reacciones hubo?

Las reacciones negativas ante las opiniones de Sanders no se hicieron esperar, especialmente en el sur del estado de Florida, que concentra la población más numerosa de cubanos y cubanos-estadounidenses en el país.

Las representantes demócratas por Florida en la Cámara Debbie Murcasel-Powell y Donna Shalala rápidamente criticaron al candidato.

"Espero que en el futuro, el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de los electores de mi distrito antes de decidir halagar a un tirano asesino como Fidel Castro", escribió Shalala en Twitter.

Periódicos de tirada nacional, a su vez, publicaron columnas de opinión que expresaron rechazo ante las palabras del senador.

En una escrita por la cubana Fabiola Santiago en el Miami Herald, la columnista habla sobre su historia personal y describe cómo su madre fue "obligada a renunciar al oponerse a enseñar un dogma comunista" a sus estudiantes.

Continúa contando cómo le pidieron que escribiera "un ensayo brillante" sobre Castro mientras era estudiante.

¿Cómo se valora el sistema educativo de Cuba?

La educación es uno de los grandes orgullos del gobierno cubano, cuyo sistema de enseñanza público y gratuito también ha sido reconocido a nivel mundial en el pasado.

Entre los logros que se suelen reseñar está la campaña nacional llevada a cabo en 1961, cuando miles de personas recorrieron los rincones más recónditos del país para ayudar a aprender a leer y escribir al casi 24% de población analfabeta de aquella época.

AFP Cuba fue declarado el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina.

El índice quedó reducido al 3,9% y la isla fue declarada el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina, como reconoció después la Unesco.

Sin embargo, hay quienes alegan que el acceso a ciertos niveles de enseñanza se limita a la condición de "ser revolucionario" y de seguir ciertos lineamientos ideológicos.

Queda por ver qué efecto tendrá el posicionamiento de Sanders en el electorado demócrata.

