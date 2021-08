Productores y gobierno gestionan sobre financiación del Instituto Nacional de la Granja

Los productores granjeros se mantienen expectantes dada la postergación de la creación del Instituto Nacional de la Granja (Inagra), una de las "promesas" que durante la campaña electoral realizó la actual administración de gobierno.

Este miércoles el tema será considerado en la reunión de la Junta de la Granja.

Mientras se discute sobre el gran obstáculo, el financiamiento del instituto a crear, en el Parlamento se aprobó una prórroga para la creación del Inagra; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene tiempo hasta diciembre para su conformación.

Al respecto, hay productores que dicen tener ideas para aportar sobre ese financiamiento y otros que dicen que los productores "no están dispuestos a poner un peso más", con base en un relevamiento realizado este martes por El Observador.

Juan Samuelle

La granja, un sector estratégico para la soberanía alimentaria.

Mattos: que la granja participe en la financiación

“La disponibilidad de recursos hoy no está muy clara, pero vamos a ver, porque tenemos plazo hasta fin de año”, dijo el ministro Fernando Mattos.

Entrevistado en el programa Punto de Encuentro, de Radio Universal, señaló: “Nosotros somos de la posición de que la granja tiene que participar en parte de la financiación, pero estamos en el proceso de diálogo para poder conformar la mejor fórmula para que el instituto pueda funcionar de forma correcta, atendiendo las aspiraciones del sector político y privado”.

Según contó, hace pocos días habló el tema con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya que este proyecto fue una promesa de campaña y “un compromiso que tenían arriba de la mesa” los partidos que conforman la coalición de gobierno.

El jerarca expresó que "se verá de qué manera nosotros (el Poder Ejecutivo) podemos financiar (el Inagra) a través de los recursos públicos", e indicó que si bien en principio estaba previsto que el instituto se financiara solo con recursos públicos, el tema se está hablando con el sector productivo.

Lo que dijeron los granjeros

Salto Hortícola se reunirá en la noche de este martes para discutir el tema y si bien "nada está descartado, hay que pensarlo", informó Ítalo Tenca, dirigente de la gremial, a El Observador. La agrupación de productores se reunirá este miércoles con Mattos para hablar sobre varios temas y este se pondrá sobre la mesa.

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), señaló que en la reunión de este miércoles de la Junta de la Granja, grupo que definió como "asesor del ministro", se evaluarán y discutirán las diferentes propuestas que se tengan para el financiamiento del instituto.

"Hay varios escenarios y queremos hablarlos con él", dijo. Consultado acerca de lo expresado por Mattos sobre la participación de los productores en el financiamiento, expresó: "Nuestra propuesta pasa por ese lado".

"El ministro sugiere que el sector aporte, trabajaremos en ese sentido. Hay que hablarlo con (el ministerio de) Economía (y Finanzas) también para ver la forma de que el aporte del sector no se vea en un aumento de impuestos. Ideas hay", resaltó.

“El ministro está muy bien asesorado, porque Nicolás Chiesa -director de la Dirección General de la Granja (Digegra)-, no solo es técnico, sino que es productor, vive en la zona granjera y conoce el sector de primera mano”, indicó. Por otro lado, sostuvo que es importante que se avance en la conformación del instituto para que pueda comenzar a trabajar correctamente; “se ha demorado mucho en el tema”, agregó.

Marcelo Moizo, presidente de la Cámara Frutícola Uruguaya (CFU), sostuvo que los productores no quieren que se utilice el dinero del Fondo de la Granja para este instituto.

"El dinero del Fondo de la Granja tiene que utilizarse, como dice la ley, para asistir al sector productivo, cuidar la soberanía alimentaria y al sector productivo. Los productores no están dispuestos a poner un peso más, no hay voluntad en el sector productivo de tener que poner plata para solventar este nuevo instituto que se crea. Los dineros del Fondo de la Granja son para un fin productivo, no para la herramienta administrativa", concluyó.

Juan Samuelle

Productores anhelan la creación del Instituto Nacional de la Granja.