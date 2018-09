Profesionales de OSE reclaman salarios con medidas "distorsivas" y fueron sancionados

El Directorio de OSE sancionó a los profesionales que tiene en su plantilla con el descuento del 60% de sueldo por cada día que mantengan medidas "altamente distorsivas". Los trabajadores vienen realizando movilizaciones desde el 7 de setiembre en reclamo por aumentos salariales que, según sostienen, exigen desde hace más de dos décadas.

Los cerca de 400 profesionales movilizados consideran que sus salarios son inferiores a los que cobran sus pares en otros organismos públicos -como ANCAP, UTE o ANTEL- o los que se desempeñan en el mercado privado. De acuerdo a un cálculo elaborado por ellos, mientras en algunos puestos de alta responsabilidad de ANCAP y UTE se pagan salarios de entre $ 180 mil y $ 200 mil, los profesionales de OSE, por tareas similares, cobran entre $ 60 mil y $ 120 mil menos.

Además, según denunciaron, desde hace años "casi no existe" carrera funcional en OSE. "La pirámide organizacional es sumamente achatada, con escasa posibilidad dentro de cada categoría", y los concursos para ascensos se hacen para cargos cuyo contratos venden a los 18 meses, escribieron en una carta dirigida a las autoridades del ente, y también lo hicieron saber el 12 de setiembre en una visita que hicieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

"Un ingeniero con diez años de experiencia que sea contratado por OSE, ingresa por la categoría inicial o tiene que esperar años, hasta que se libere algún lugar en la estructura, para acceder a una categoría mayor. Y cuando digo años, pueden ser 10 o 15", dijo en esa oportunidad el ingeniero mecánico Federico Kreimerman.

Alejandro Ureta, bioquímico, microbiólogo e investigador de OSE desde hace 10 años -y uno de los movilizados- dijo a El Observador que en la empresa hay una "falta de reconocimiento a la importancia de los profesionales". Esta situación, agregó por su parte Kreimerman, tiene por efecto el desaliento de muchos de los profesionales, que en los últimos años han optado por continuar su carrera en otras empresas, en muchos casos públicas. "La OSE no fomenta el crecimiento profesional", dijo el ingeniero.

El Observador intentó el contacto con el presidente del ente, Milton Machado, pero se excusó de hacer declaraciones antes de recibir a los trabajadores este miércoles, en una reunión que fue agendada en la tarde de este martes ante la insistencia de los profesionales por ser recibidos.

El conflicto data desde mayo, cuando los trabajadores pidieron que se incluyera en el proyecto presupuestal de OSE el aumento de su sueldo. Pero el Directorio rechazó esa iniciativa, y les anunció que el presupuesto para 2019 ya había sido elevado a la Oficina de Planteamiento y Presupuesto. Ante esa situación, el 3 de setiembre los trabajadores enviaron al Directorio una estrategia financiera que proponía, con los recursos actuales, un aumento gradual durante tres años –9% para 2019, 15% para 2020 y 20% parra 2021–, pero también fue desestimada.

Ante la falta de respuesta los profesionales asumieron medidas "importantes" en una asamblea del 7 de setiembre, como no responder mails, no acudir a reuniones técnicas, ni elevar informes o incluso no atender llamadas telefónicas. Esas omisiones son consideradas como "altamente distorsivas", según la resolución de OSE a la que accedió El Observador, en que se deja constancia de la sanción "mientras duren las medidas de conflicto".