Promedio de edad de muertes por covid aumentó casi 9 años respecto a primera ola

El promedio de edad de los fallecidos por covid-19 aumentó casi 9 años en lo que va de 2022 respecto a la primera ola de muertes (abril, mayo y junio de 2020). Mientras que en ese período de 2020 el promedio de edad de muertos fue de 71,8 años, en enero y lo que va de febrero de este año llegó a 80,5 años, según datos del Ministerio de Salud Pública procesados por El Observador.

Distintos expertos consultados entienden que debido a la vacunación de la población y los síntomas más leves de las nueva variante ómicron, es "esperable" que las muertes por covid-19 se reduzcan a casos de adultos mayores y comorbilidades extremas.

Uruguay atraviesa por estos días su segunda ola de contagios y muertes por coronavirus y en el promedio de los últimos siete días llegó a los 7,8 fallecidos por millón de habitantes, un registro que no se veía desde principios de julio cuando la ola generada por la variante P.1 comenzaba a descender.

Mauricio Bertulio, integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), mencionó dos variantes para explicar este cambio en la edad de las víctimas del virus: la vacunación y los síntomas más leves de ómicron.

El 50% de los fallecidos por covid en cuidados intensivos, según Bertulio, no están vacunados y esa es la "razón principal", identificada por el especialista, por casos de agravio de la enfermedad que terminan en fallecimientos. Pero, además, aseguró que el mínimo de edad de internación en la actualidad es de 50 años y cada vez más son "excepcionales" los casos de adultos jóvenes.

Al ser más leve, los jóvenes, en general, tienen un mejor sistema inmunitario para defenderse.

Para Aldo Sgaravatti, médico geriatra, este aumento en la edad de fallecimientos es "esperable" y es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Según expresó el experto, las muertes por covid se van a reducir a casos de adultos mayores y casos de comorbilidades extremas, donde los anticuerpos se vean afectados y no logran combatir el virus. Es decir, se va a consolidar la tendencia que ya se está dando.

Sgaravatti agregó que la variante ómicron presenta síntomas menos agresivos que las variantes anteriores, por lo que las internaciones se dan más tardías en el transcurso de la enfermedad o directamente no se dan. Es por esto que el especialista identifica que hay muchas muertes que no llegan a CTI.

Al mismo tiempo, concluyó que la reducción en hisopados hizo que no haya un seguimiento en adultos mayores que se presentan como asintomáticos o con síntomas leves y esto genera una menor supervisión sobre casos que pueden resultar en fallecimientos sin llegar a los centros de cuidados intensivos.

Al igual que a lo largo de toda la pandemia, el perfil de las personas que llegan a la internación por covid que se asocia a comorbilidades como la obesidad, la diabetes insulinodependiente, problemas de insuficiencia renal y casos avanzados de linfomas y leucemias.

Ola de contagios

En los últimos días la curva de nuevos casos de covid-19 en Uruguay tuvo un claro descenso, tras haber llegado al pico máximo desde el inicio de la pandemia. Es una realidad que se ve en varios países: subas inéditas y bajas casi igual de rápidas, lo que llevó incluso a algunos gobiernos, como los de Dinamarca, Reino Unido, España o Suiza, a levantar las restricciones que aún rigen o a decidir que lo harán en breve.

Sin embargo, la pregunta que se plantea en Uruguay es: ¿se debe a que efectivamente pasó el pico, o es consecuencia de los cambios de criterios para testear?

Expertos consultados por El Observador coincidieron en que los cambios implementados por el MSP -que en los hechos lleva a que los asintomáticos no se hisopen- llevó a un descenso de los contagios reportados. Sin embargo, los expertos entienden que la reducción real de casos se dará a mediados de febrero por lo que las muertes demorarán algunos días más en bajar -luego del descenso de casos- ya que según las estimaciones entre que una persona da positivo y fallece pasan, en promedio, unos diez días.