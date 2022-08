Protesta frente al local comercial de TransHotel

Un grupo de damnificados de TransHotel protestaron este viernes, pasadas las cinco de la tarde, frente a la sede del local de la empresa en Cordón, en reclamo de justicia.

Los manifestantes ocuparon la vereda y parte de la calle Acevedo Díaz. Se manifestación con carteles, aplausos y fueron acompañados por bocinazos de vehículos que circulaban por la cuadra.

Entre los clientes había un grupo minoritario de personas a las que se les pasó la fecha planeada de sus viajes sin realizarlo y otros que no reciben respuesta a sus llamados para averiguar su situación.

El recital de Coldplay

Una de las primeras denuncias se realizó cuando una mujer que fue a saldar al local el pago de un viaje que pretendía hacer hacia Cancún (México) con 11 familiares. Al llegar al lugar encontró las persianas cerradas. Tras consultar a un comercio lindero, le dijeron que la sede "hace varios días que está cerrada y va y viene gente llevándose cosas", según contó una damnificada este viernes a El Observador.

En ese momento, comenzaron a convocar por WhatsApp a personas que estaban en la misma situación.

Desde el Ministerio de Turismo informaron que Radamés Montero, director de la agencia de viajes, tiene un plazo de diez días desde el pasado martes para presentarse ante el ente y aclarar su situación. Al momento, han recibido más de 80 denuncias contra la empresa.

"Habló con nosotros. Manifestó que está buscando una solución, que tiene un problema económico financiero, pero que está buscando una solución. No sabemos en ese sentido qué va a pasar. Ojalá que pueda encontrar una solución", dijo Tabaré Viera, ministro de Turismo, hace algunos días.

Además también se reportaron varios testimonios de personas que tenían gran parte o completamente pagos sus viajes.

Entre estos, una joven que compró en abril un paquete para asistir al concierto de Coldplay en Buenos Aires el próximo 28 de octubre. Según explicó, el costo era de US$ 905 e incluía la entrada, el pasaje, los traslados y el alojamiento. Todo sería entregado un mes antes de la fecha. En este caso, el pago se había hecho con tarjeta de crédito en varias cuotas.

"No insistí. Me cayó como un balde de agua fría cuando un amigo me dijo que la empresa cerró sus puertas. Este amigo había ido a un concierto de Shakira en 2018 y todo bárbaro. Además, al ser un local físico te da más seguridad, pero se burlaron de nosotros", detalló.

Según explicó la protagonista del caso y otras víctimas, algunos bancos han congelado las cuotas restantes y otros solicitan que el reclamo se haga a la empresa en primer lugar. Sin embargo, desconocen qué puede llegar a pasar con el dinero que ya ha sido abonado.