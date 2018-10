Proveedor de OSE bajó su precio más de ocho veces ante la aparición de un competidor

En abril de este año la empresa Alliance inauguró una planta de producción de “cloro limpio” en Pando con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y del intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

La obra fue recibida con bombos y platillos por parte de las autoridades. En la inauguración, la gerenta general de la empresa, Virginia Boschetti, aseguró que la compañía iba a contribuir con los compromisos ambientales asumidos por Uruguay, en el marco de las Naciones Unidas.

El Convenio de Minamata, que Uruguay junto con EEUU impulsó, prevé eliminar para 2025 la emisión de mercurio, un producto altamente contaminante, tóxico y riesgoso en su manejo.

Pero otro de los obje

Pero otro de los objetivos de la empresa era ofrecer a OSE una alternativa en un mercado de cloro cuasimonopólico, en el que la empresa Efice –por más de 100 años– gozó del privilegio de ser la única de ese tipo en el país. Presidida por Néstor Gómez Alcorta, la firma aún produce con la vieja técnica del mercurio, algo que prevé cambiar para 2021 con el ambicioso proyecto “Omega”, que en su lanzamiento contó con el apoyo de Cosse y de Tabaré Vázquez.

El cloro es un elemento fundamental para el tratamiento del agua y su potabilización y, por ende, también lo es para la OSE. La empresa estatal lanzó en agosto de este año una licitación para comprar 2,4 millones de litros de hipoclorito de sodio para la potabilización del agua. Ese volumen permite a la OSE abastecerse por el período de un año. En esa licitación se presentaron dos oferentes: Alliance y Efice. La primera se presentó con un precio de $ 3,89 por litro de hipoclorito, mientras que la última lo hizo con uno de $ 1,50.

Sin embargo, en marzo de 2017, en una compra directa de la OSE para hacerse de hipoclorito de sodio, Efice resultó ganadora con un precio de alrededor de $ 13,59 pesos por litro. Por lo que hace tan solo unos meses atrás vendió a la empresa estatal un mismo producto por un precio casi 9 veces mayor.

Consultado por El Observador, el gerente comercial de Efice, el ingeniero químico Guillermo Pons, explicó que en las licitaciones anteriores la empresa cotizó a un precio mayor por litro debido a la presencia de competidores extranjeros, cuyos costos de traslado permitían ofertar precios mayores.

“Con esos precios nosotros podíamos competir perfectamente con los productos importados. Con la aparición de una industria similar a la nuestra en el mercado nacional –con una estrategia de precios muchísimo más bajas que los anteriores- tuvimos que adaptarnos”, afirmó.

Sin embargo, en otras licitaciones en las que no estuvieron como oferentes productores extranjeros, Efice también cotizó a precios mayores que $ 1,50. “Siempre hay competidores del exterior. Que no se presenten es un tema de las empresas”, respondió Pons.

Para la gerenta general de Alliance, el modus operandi de Efice parece ser el de “tirar el precio al piso, para eliminar a la competencia y luego poder volver a los precios anteriores”, mucho más altos. Según dijo a El Observador, “Efice le vendió siempre más caro (a OSE) que a cualquiera”. Consultada por El Observador, la empresa estatal prefirió no hacer declaraciones.

En noviembre de 2013 El Observador informó que Efice vendía a OSE a precios varias veces más caros de los que exportaba a Brasil. Según datos de la Aduana, a los que accedió en ese momento El Observador, Efice exportó en octubre de 2013 cloro a Brasil a US$ 142 la tonelada, mientras que a OSE lo hizo a US$ 2.010.

Con esos precios nosotros podíamos competir perfectamente con los productos importados. Con la aparición de una industria similar a la nuestra en el mercado nacional –con una estrategia de precios muchísimo más bajas que los anteriores– tuvimos que adaptarnos”, reconoció.

Sin embargo, en otras licitaciones en las que no estuvieron como oferentes productores extranjeros, Efice también cotizó a precios mayores que $ 1,50. “Siempre hay competidores del exterior. Que no se presenten es un tema de las empresas”, respondió Pons.

Para la gerenta general de Alliance, el modus operandi de Efice parece ser el de “tirar el precio al piso, para eliminar a la competencia y luego poder volver a los precios anteriores” más elevados.

Según dijo a El Observador, “Efice le vendió siempre más caro (a OSE) que a cualquiera”. Consultada por El Observador, la empresa estatal prefirió no hacer declaraciones.



Guerra de precios

En noviembre de 2013 El Observador informó que Efice vendía a OSE a precios varias veces más caros de los que exportaba a Brasil. Según datos de aduanas, Efice exportó en octubre de 2013 cloro a Brasil a

US$ 142 la tonelada, mientras que a OSE se lo vendió a US$ 2.010. Desde que Alliance comenzó a funcionar, a fines de 2017, solo consiguió que OSE le adjudicara una compra directa de 70 mil litros de hipoclorito.

Según relató Boschetti, en esa compra se presentaron Alliance, Efice y Electroquímica, un distribuidor de Efice. Los precios por litro de hipoclorito fueron: Electroquímica $ 13,70, Efice $ 11,93 y Alliance $ 5,90. Con ese panorama, Efice bajó en bloque a $ 9 y Alliance respondió haciéndolo a $ 7 por litro de hipoclorito.

El resultado: OSE le adjudicó la compra a Alliance. Cuando la compañía llevaba entregada casi la totalidad del hipoclorito, Efice interpuso un recurso por precios predatorios. Estos se dan cuando una empresa que ostenta una posición dominante ofrece un producto a un precio muy bajo con la intención de expulsar a los competidores.

Boschetti señaló que como el recurso tenía un efecto suspensivo inmediato la entrega se detuvo y quedaron 12 mil litros pendientes. Pons defendió el accionar de Efice y argumentó que no se está ante una maniobra para eliminar a la competencia.

"Valoramos el hecho de que haya industrias nacionales. La competencia es la competencia y, obviamente, genera este tipo de situaciones”, explicó.



El 8 de febrero de 2018 Efice perdió la primera licitación lanzada por OSE. En ese momento, la empresa estatal abrió una licitación para comprar 1.500 toneladas de cloro líquido, según informó Búsqueda. Allí, se presentaron Efice, con un precio de US$ 2.000 la tonelada, y una nueva firma, Habilis S.A., con un precio de US$ 1.600 la tonelada.

Habilis venció y OSE adjudicó la compra a esta nueva empresa importadora de cloro. Sin embargo, Efice presentó un recurso, que fue rechazado tanto por OSE y por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

El caso llegó a manos del Poder Ejecutivo que a través de un decreto revocó la adjudicación y tiró para atrás la licitación. En la nueva instancia, Efice presentó un precio de US$ 800 la tonelada, por lo que la otra empresa decidió irse del negocio, ya que no podía competir. Para la próxima compra, sabiendo que Habilis S.A. se había ido, Efice volvió al precio de US$ 1.600 por tonelada.