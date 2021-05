Proyección del USDA generó un derrumbe de precios en los granos

En un mercado volátil, el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que contenía las primeras proyecciones de producción para 2022 en ese país cayó como un ancla que desplomó los precios, agregando volatilidad a un mercado de granos que venía en una suba que parecía imparable.

La proyección de un rendimiento récord de maíz en Estados Unidos, “tendencial” porque el cultivo todavía se está sembrando, da una base un tanto endeble a este informe del que muchos operadores dudan. Su llegada a pocos días de un dato muy alto de inflación en Estados Unidos viene a traer cierto alivio sobre las preocupaciones por la suba del precio de los alimentos.

Los puntos más importantes del informe tienen que ver con la proyección de 38 millones de toneladas de maíz a mediados de 2022 que trae algo de tranquilidad a los compradores. Eso superó ampliamente las expectativas de los privados, que esperaban una recuperación leve, a 34 millones desde 32 millones actuales.

Por otro lado esperaban una reducción en el stock de soja de este año ya exiguo y esa reducción no ocurrió.

Lo que sí pasó es que el USDA recortó fuerte la producción de maíz de Brasil: 109 a 102 millones de toneladas. No habrá maíz en la región hasta el próximo otoño.

Pero los mercados cayeron muy fuerte y el descenso del maíz se trasladó a soja y trigo, por lo tanto también a la cebada uruguaya. En el caso de la soja que se llegó a vender a US$ 555 el martes de mañana previo al informe terminó siendo sobre US$ 520.

Cosechas y siembras a todo ritmo en Uruguay

Mientras esos vaivenes suceden en el mundo, en Uruguay las cosechadoras y las sembradoras se mueven a la mayor velocidad posible. Ya la mitad de la soja está cosechada y los rendimientos no levantan. Son desparejos y hay desde chacras que no llegan a los 1.000 kilos por hectárea a otras que superan los 3.000 kilos, pero en el promedio será una producción modesta, de unos dos millones de toneladas, que de todos formas rendirán unos US$ 1.000 millones de facturación.

Y mientras los productores siembran también a gran ritmo colza, la oleaginosa de invierno que cotiza por encima de la soja en precio por tonelada –aunque rinde menos por hectárea– y sigue ganando espacios para teñir de amarillo los campos uruguayos en el comienzo de la primavera. En este caso los precios tienen firmeza adicional, porque el mundo está desabastecido de aceites.

La volatilidad no cambia un panorama muy auspicioso para la agricultura uruguaya, aunque la perspectiva de tener una segunda primavera Niña y por lo tanto con poca agua se empieza a dibujar como una amenaza.

En invierno nadie quiere una lluvia en exceso y este mayo de días despejados parece prometer una siembra en fecha y de mayor extensión que el año pasado para trigo y cebada también.

Veremos mucha volatilidad por delante y si viene sequía en Estados Unidos, donde ya hay varias zonas amenazadas, los precios volverán a subir.

Esta semana se escribió un capítulo nuevo en el envión de los granos, uno de bajas, pero la película tendrá muchos otros episodios.

Y el stock de soja en 2022 en Estados Unidos seguirá debajo de 4 millones de toneladas. Hay volatilidad y precios firmes para rato a pesar de la proyección de esta semana.

Juan Samuelle

Cultivo de soja en campos de Canelones.