Psicólogo denunció ante el Parlamento a Santiago González por "homofobia" y "violencia"

La Comisión de Equidad del Senado recibió este martes al psicólogo Martín Correa -coordinador del programa de personas migrantes y extranjeras privadas de libertad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)-, quien denunció al director de Seguridad y Convivencia Ciudad, Santiago González, por una serie de presuntas situaciones de homofobia, misoginia y violencia privada, informó Montevideo Portal y confirmó a El Observador la presidenta de la comisión, Silvia Nane.

"Cuando definimos la agenda de trabajo para este año decidimos que lo primero que íbamos a hacer era atender las cosas que habían quedado pendientes del año pasado. En ese marco, se recibió la audiencia de un ciudadano que, en su concepción, fue vulnerado en algunos de sus derechos, en particular en el de trabajo", dijo Nane.

Durante la sesión, desarrollada este martes, Correa pidió “crear algún tipo de comisión para atender si hubo una inobservancia de la Ley n.º 17817, del 6 de setiembre de 2004, en donde pasa a ser de interés nacional la protección de cualquier acto que atente contra la equidad o cualquier acción xenofóbica, racista o de cualquier tipo de discriminación”, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Luego, dijo ser una de las seis personas (junto a la exsubdirectora técnica del INR Milena Más, el exdirector de Punta de Rieles Omar Vera y representantes de Nada Crece a la Sombra, Ombijam y Asfavide) que han denunciado "situaciones de presunta homofobia, misoginia y violencia privada”, en el ámbito del Ministerio del Interior, por parte de González.

Además, solicitó “crear algún organismo, mecanismo o comisión" para osotros tengamos la garantía de que personas que están fuera del Ministerio del Interior o aún vinculadas a él, sean contraparte garantista de que hay un proceso neutral”.

De la instancia parlamentaria, que tuvo lugar este martes, participaron diversos legisladores. A su vez, fue invitada a asistir la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General.

El respaldo de Heber a González

Consultado por El Observador, el director de Seguridad y Convivencia prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Semanas atrás, quien sí se refirió al caso de González fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber: “Yo tengo esas denuncias y lo he hablado con él, por supuesto, si yo soy el ministro y están denunciando. (...) Él minimiza y dice que hay una exageración de la situación”, dijo al programa Santo y Seña, de Canal 4.

“Como no soy el protagonista y fueron hechos que sucedieron luego de que yo asumiera, porque estaba el ministro (Jorge) Larrañaga, me pareció importante corregir de ahora en más. Es decir, que no volvieran a suceder”, agregó.

Heber, que hizo hincapié en “encontrar la forma de que se puedan encausar las cosas”, definió al director del ministerio como una persona activa, que "empuja, trabaja" y "dedica todo su tiempo". E insistió: "Errores se pueden cometer, pero no creo que en esta instancia se hayan cometido errores”.