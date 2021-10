“Punta del Este va a ser un boom; hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro”

Una “puesta en escena” para vender casas más rápido fue el título de una nota de 2017 en Café & Negocios en el que se contaba el servicio de home staging que la arquitecta Lercy Saavedra proponía para Punta del Este como una unidad de negocios del estudio Saavedra Viera. Era un planteo innovador que se basaba en el marketing y el interiorismo para brindar un servicio de autor. No funcionó. Cuatro años después, Saavedra cuenta que entendió el porqué: el mercado no estaba preparado para pagar por ese servicio. “En Punta del Este, toda persona que tiene un bien tiene una joya y no le interesa venderla rápido sino cara”, explicó.