Putin afirmó que será necesario “algo de tiempo” y "negociaciones" para poner fin al conflicto

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el fin de la guerra en Ucrania "requerirá algo de tiempo" y asumió que se deberán llevar a cabo "negociaciones", aunque expresó dudas sobre la confianza que Moscú puede depositar en sus interlocutores.

En el marco de una conferencia de prensa en Biskek, la capital de Kirguistán, el jefe del Kremlin admitió que lograr los objetivos de su gobierno en Ucrania "no será fácil" y advirtió que las partes deberán aceptar las "realidades" del territorio ucraniano, según consignó la agencia rusa de noticias TASS.

Según los analistas, con estas declaraciones, Putin dio a entender que Moscú no solo reclama la soberanía de la península de Crimea, anexionada en 2014, sino también la de las regiones ucranianas de Jerson, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, anexadas en septiembre pasado, pese al rechazo expresado por la comunidad internacional y a no controlar la totalidad de esos territorios.

"Al final habrá que llegar a un acuerdo. Ya he dicho en varias ocasiones que estamos preparados para estos acuerdos, que estamos abiertos, pero esto nos obliga a reflexionar con quién estamos tratando", declaró el mandatario ruso, en el marco de una Cumbre Económica Euroasiática.

En ese sentido, Putin reaccionó a recientes declaraciones de la excanciller alemana Angela Merkel, quien afirmó que el acuerdo de Minsk, firmado en 2014 entre Moscú y Kiev, le había dado tiempo a Ucrania para fortalecerse en caso de conflicto con Rusia. Sin ese acuerdo, Putin "podría haber aplastado fácilmente" a Ucrania en 2015, dijo la excanciller al diario Die Zeit.

El líder ruso, quien siempre mantuvo un diálogo fluido con Merkel, dijo estar "decepcionado" por esos comentarios: "Esto plantea obviamente la cuestión de la confianza. Y la confianza está casi en cero, y después de tales declaraciones, la pregunta es, por supuesto, la siguiente: ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Y podemos llegar a un acuerdo con alguien? ¿Y con qué garantías?"

En ese contexto, el mandatario ruso advirtió que Moscú podría valorar en el futuro inmediato la posibilidad de "adoptar" la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que contempla tanto los "ataques preventivos" como los de "desarme". Horas antes, había acusado a Occidente de haber estado "explotando vergonzosamente" a Ucrania durante años hasta convertirla en "su colonia" y de utilizar ahora a su población como "carne de cañón".

El líder del Kremlin señaló que "Estados Unidos y sus satélites apuestan por el factor de la fuerza" y que destruyeron la "arquitectura de la estabilidad estratégica creada durante décadas"; además de ampliar "de manera agresiva la geografía de la expansión de la OTAN", afirmaciones realizadas en un videomensaje a los ministros de Defensa de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), reunidos en Moscú y en paralelo a la Cumbre Económica Euroasiática.

"En un intento por contener y bloquear cualquier alternativa en materia de modelos de desarrollo, recurren a la economía ilegal y las sanciones comerciales y el uso de tecnologías como las revoluciones de colores para cambiar gobiernos y fomentar conflictos bélicos", apuntó Putin. En ese sentido manifestó que "mediante indignantes provocaciones, aumentan el grado de tensión y confrontación en diferentes regiones del mundo".

Putin también se refirió el reciente intercambio de prisioneros con Washington, que incluyó a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Viktor Bout. "Los contactos siguen a nivel de los servicios de inteligencia, nunca han cesado. ¿Es posible hacer otros intercambios? Sí, todo es posible", declaró la conferencia de prensa realizada al margen de la reunión regional en Kirguistán.

"Es el resultado de negociaciones y de la búsqueda de un compromiso. En ese caso, se hallaron compromisos y no nos negamos a continuar con ese trabajo en el futuro", agregó el mandatario. Sin embargo, afirmó que esas negociaciones no eran necesariamente el "prólogo" de un diálogo sobre otras cuestiones. "No nos hemos puesto el objetivo de que estas negociaciones conduzcan a otras. Pero crean, es cierto, hay cierta atmósfera", señaló.