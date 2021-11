Qué dicen los audios que obligaron a la Intendencia de Río Negro a iniciar una investigación administrativa

La Intendencia de Río Negro abrió esta semana una investigación administrativa contra un funcionario municipal tras la divulgación de un audio en el que expresa una serie de irregularidades presuntamente cometidas por otros trabajadores de la comuna, informaron desde el gobierno local a El Observador.

La bancada de ediles del Frente Amplio dio a conocer el caso y repudió los acontecimientos en un comunicado.

El proceso disciplinario abierto indaga sobre distintos hechos narrados por el encargado del centro comunal del barrio Cobena, Leonardo Ludeñal, en una grabación de más de cuatro minutos. En el audio, el responsable de ese centro, que realizan campañas de abrigo y de ayuda a la comunidad, hace mención a que una persona apodada "Socho", quien, según informó Caras y Caretas, integra la lista 58 del Partido Nacional estaba "manoseando gurisas en el interior". Más adelante, en otro fragmento, alude a que "Tufi", funcionario de confianza de Lafluf, está involucrado en un triunvirato de intereses por la adquisición de un local donde pasará a funcionar el supermercado El Dorado. "Todo eso yo lo voy a ventilar", advirtió.

Los dos implicados en la conversación responderán con una demanda al funcionario, informaron fuentes de la intendencia.

El director de Jurídica, Pablo Flores, quien esta semana oficia de forma interina como secretario general, explicó a El Observador que la investigación pretende indagar si los hechos que se describen en los audios implican "algún tipo de conducta ilegítima, irregular o reprochable" al funcionario para evaluar sanciones.

"En la primera oportunidad posible, el intendente empezó el sumario administrativo con la intención de saber qué fue lo que pasó, quién lo dijo y cómo salió ese audio (a la luz)", dijo.

En el mensaje de voz, Ludeñal anticipa que, aunque aún no fue "echado" de su cargo, su salida será inminente. "A pedido de Tufi, me van a hacer un sumario, suspender 10 días y quitar del cargo. Es algo que me duele bastante", confesó.

En caso de que su salida prospere, el encargado amenazó con llevarse "alguna cabeza de la intendencia", en particular las que "le duelan a Tufi". Luego, explicó que no tiene intenciones de perjudicar al Partido Nacional y que quienes se posicionan en su contra lo hacen por supuestas diferencias que mantuvo con el director de Logística y Servicios Municipales, Martín Aldana.

"Si a mí no me joden, yo me quedo quieto porque no tengo intenciones de hacerle daño a nadie, pero me están haciendo daño de gusto y no me gusta. No me lo merezco", enfatizó. "Si a mí no me inflan los huevos, no pasa nada, porque no tengo intenciones ni maldad dentro del partido. Pero hay gente que tiene maldad en contra mío. Yo me la he ganado, es verdad, pero todo este manoseo es por haber relajado a Aldana. Ahí te metés con la logia y la logia sale de cacería. Estos son todos los ajustes de cuentas que ellos saben hacer".

Mientras el relevamiento administrativo continúa, el funcionario sigue desempeñando su tarea en la intendencia bajo el amparo de que en su área no tiene forma de "inferir" en la investigación, informó Flores, quien llamó a "no perder de vista" que el caso se dio a conocer por un audio en el marco de una conversación privada.

Flores considera que desde la bancada frenteamplista "minimizan" en sus críticas que el hecho "nunca" debió salir de la órbita del funcionario, pese al posible interés de la ciudadanía.

"Hay que tener en cuenta algo: los diferentes actores se hacen eco de todo esto partiendo de un audio, que está en la orbita privada del funcionario. Es una conversación que está teniendo con otra persona y esta ilegítimamente lo divulga y es el desencadenante de toda esta problemática. Todo parte de una prueba que es ilegítimamente divulgada, es un hecho que no es menor y no se ha tomado en consideración", remarcó el director de Jurídica.

Flores dijo que, según le consta, el trabajo de Ludeñal en el Cobena ha sido "excelente", razón por la que los vecinos se muestran agradecidos. "No tengo malas referencias respecto al funcionario, y si las digo, estaría faltando a la verdad", inisistió.

Otra fuente alta del gobierno departamental ratificó la buena tarea de Ludeñal, aunque aclaró que ha mostrado actitudes "extrañas" y expresado "grandes fantasías".

Desde el oficialismo en Río Negro coinciden en que el intendente Omar Lafluf no tendrá problemas en presentarse ante la Junta en caso de ser llamado a sala para aclarar la situación, como pretende el Frente Amplio. La intención del jefe comunal, subrayaron las fuentes, será "transmitir lo resuelto" por las autoridades sobre el caso, "dar explicaciones si son necesarias" y que Ludeñal pase a la Justicia "si hay méritos" para que eso suceda.