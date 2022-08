Qué dijo Nacho Álvarez para que la Justicia lo acusara de violar medidas cautelares contra denunciante

La jueza de Familia Especializada María Fátima Bone resolvió extender las medidas cautelares de Ignacio Álvarez hacia la mujer que denunció haber sido violada por tres hombres tras una fiesta en el Cordón.

Según la resolución a la que accedió El Observador, la decisión se tomó en base a frases que utilizó el periodista en su programa La Pecera y que a juicio de la magistrada violaron artículos de la ley de Género (19.580).

En su programa, Álvarez instó a la denunciante a que diga la "verdad" para liberar a "los pobres guachos" denunciados.

De acuerdo a la interpretación de la magistrada, al dirigirse a ella desde los micrófonos de su programa Álvarez violó la orden judicial que tenía de no comunicarse con la víctima.

La defensa de la denunciante había argumentado que la comunicación fue directa y que de hecho la trató varias veces de "vos" durante el editorial.

Este martes, durante el programa, el periodista argumentó que no fue una comunicación directa sino un recurso retórico.

El editorial por el que la Justicia extendió las medidas cautelares a Álvarez se emitió el 30 de mayo de 2022 y duró 20 minutos. En ese contexto, el periodista dijo lo siguiente: "Entiendo que esta mujer entró en pánico. Entró en pánico cuando los chiquilines le dijeron: 'mirá, vamos a viralizarte'. Entonces: vamos con la verdad, digamos toda la verdad. Reconocé que no te violaron, saquemos de la cárcel a esos pobres guachos que están injustamente allí, que ellos sí son las víctimas acá, decí tu verdad y quizás te podamos entender también cuando se sepa que ellos en realidad te amenazaron con difundir el video. Entonces son culpables de eso, sí, pero no por violación. Entonces todos dicen su verdad, esto se entiende y se termina con esta injusticia que se esta cometiendo".

En otro pasaje, expresó: "Vos no querés porque no te conviene. Ese es el punto: vos no querés que se sepa la verdad porque quedás mal parada. Vos estás radicando esta denuncia y pediste medidas cautelares para que yo no me pueda acercar a vos ni a tu hermana, ni a una amiga, porque tenés miedo de que se desmorone toda esa mentira que construiste. Pero todo detrás de la máscara de la víctima: 'me están lastimando', 'me están invadiendo en mi intimidad'. Y los jueces comen y compran".

Estas nuevas medidas cautelares impuestas vencen el 13 de noviembre del 2022 y son restrictivas de acercamiento y comunicación con la denunciante de la violación en el Cordón, la hermana y una amiga.

Inicialmente la restricción fue por los contactos que Álvarez había intentando establecer con ellas. Entre otros episodios que recogió la sentencia, a la que accedió El Observador, se destaca que el día 19 de febrero –luego de que hubiera pasado audios con contenido sexual en su programa–, Álvarez se comunicó con la hermana de la denunciante a través de su cuenta de Instagram y le manifestó que tenía “una forma de ayudar a todos para que esto termine de la mejor manera”.

El periodista se había contactado con la denunciante y su amiga el 31 de enero por Facebook, antes de emitir los audios con contenido sexual en su programa. Álvarez argumentó que su propósito era que la denunciante diera su versión de los hechos. Aseguró que su intención no fue revictimizarla, pero que como iba a exponer una conversación con otra amiga que insinuaba que la violación no había existido, entendía que eso "era oportuno para tender un puente".

Álvarez se comprometió entonces a cumplir con las medidas impuestas.