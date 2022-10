Qué grado de avance tiene la obra del Ferrocarril Central, clave para UPM

El Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central presentó ante la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) el informe del tercer trimestre de 2022, en donde se da cuenta sobre la marcha de esta obra de infraestructura que es clave para la salida de la producción de la segunda planta de celulosa de UPM por el puerto de Montevideo.

Al cierre de agosto el proyecto tenía un avance acumulado de 85,31%, frente a un 89% que era lo planificado para esa fecha en el plan actualizado en marzo de 2022.

Según se explica el informe los atrasos que explicaban el desfasaje con el plan actualizado eran principalmente debido a: retraso en el inicio del desarme del puente sobre el río Yí, atraso en montaje del puente sobre el río Santa Lucía, atraso del inicio de la construcción del colector del arroyo Mataperros y atraso en la construcción de los pasos a nivel de Montevideo, debido a modificaciones de criterios de diseño.

“Para mitigar la situación descripta anteriormente, el consorcio constructor cuenta con un plan de acción y recuperación de las actividades atrasadas. Si bien el LTA, considera que los tiempos indicados en el plan son ajustados y con poco espacio para atrasos adicionales, al cierre de setiembre ha certificado como razonable y alcanzable la puesta en servicio de la obra en fines de mayo 2023", dice el informe.

En relación con el tendido de la vía, continuaba la colocación de balasto, de durmientes, rieles, aparatos de vía y se seguía trabajando en los pasos a nivel. “Se mantiene la producción de durmientes monobloque y continúa el avance en el suministro de señalización y montaje de puentes metálicos”, dice el reporte.

En setiembre una delegación del Ministerio de Transporte había repasado en el Parlamento algunas dificultades que presentaban obras complementarias, como la construcción de un túnel en las inmediaciones del viaducto en Paso Molino.

El financiamiento

Al cierre del tercer trimestre el Fideicomiso CAF-AM Ferrocarril Central efectuó 22 desembolsos por un total de 2.121 millones de UI (equivalente a US$ 254 millones). En tanto, los otros co-financistas senior (CAF, BID, BID Invest, Allianz, SMBC e Intesa) han desembolsado a la fecha conjuntamente un total de US$ 540 millones.

El financiamiento estuvo acompañado por aporte de fondos propios del consorcio Vía Central por US$ 62,3 millones, aporte de deuda subordinada por US$ 75 millones, deuda subordinada de los sponsors por US$ 4 millones y adelantos de PPD por un total de US$ 60 millones, (pagos por disponibilidad adelantados según PPP), en cumplimiento de la relación mínima acordada.