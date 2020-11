Qué piensa el mejor ajedrecista del mundo sobre Gambito de dama, la serie tendencia

La serie Gambito de dama, que cuenta la historia de una chica huérfana -Beth Harmon- que aprende a jugar al ajedrez en el orfanato en el que vive y se convierte luego en una experta, y que se transformó en tendencia desde que Neflix comenzó a emitirla, plantea además otros temas vinculados al mundo del juego, el consumo de psicofármacos y las diferencias de género.

En medio del éxito que la serie tiene en distintos países era esperada la palabra de Magnus Carlsen, considerado el mejor ajedrecista del mundo. Entrevistado por el medio Insider, Carlsen señaló que la serie "hizo al ajedrez mejor", pero que el juego tiene mucho para trabajar aún en la erradicación de la discriminación hacia las mujeres.

"Me encanta el hecho de que una vez que Beth comenzó a tener resultados y quedó claro que tenía una gran habilidad no quedó mucho lugar para los 'no creo que pueda ser buena porque es una mujer'", dijo el noruego.

Carlsen, según recoge La Nación, aseguró que el mundo del ajedrez "no ha sido muy amable con las mujeres y las niñas a lo largo de los años".

Por ejemplo, relató que actualmente la mayoría de los torneos son mixtos "abiertos" o "solo para mujeres", y consideró que deberían ser todos abiertos.

En cuanto a la serie en sí, que está basada en una novela, destacó que había fragmentos de la historia "que no conocía y son muy pintorescos".