Qué propone la candidata por la oposición de los jubilados en las elecciones del BPS

Cuando quedan 12 días para las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), los candidatos por los distintos órdenes siguen trabajando e intensifican la campaña en pos de llegar a la mayor cantidad de electores posibles. Los candidatos están recorriendo el país de cara a unos comicios que son obligatorios para las cerca de 1,8 millones de personas habilitadas para votar.

El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres delegados sociales electos por cada uno de los órdenes: jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes.

Los candidatos en el orden de activos son Ramón Ruiz y Luis Lisboa mientras que en empresas contribuyentes son Marcelo Ríos y José Pereyra.

En el caso de los jubilados y pensionistas, se disputarán el puesto en el Directorio Sixto Amaro, quien encabeza la lista 1 y ocupa el cargo desde el año 2011 con el respaldo del PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y Virginia Vaz, quien está al frente de la lista 6 y cuenta con el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay (USU).

Vaz es arquitecta y productora rural, oriunda de Cerro Largo. Fue presidenta de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, de la cual es directiva desde hace 14 años.

La crítica y las propuestas de la oposición

Vaz contó a El Observador que desde julio viene realizando giras por todo el país para informar sobre las elecciones del BPS y promover su candidatura. Sin embargo, dijo estar sorprendida por la falta de información que tiene la gente respecto a las elecciones y el BPS en general.

“La gente no sabe que hay elecciones el 28 de noviembre. No sabe para qué son, no sabe qué es lo que se vota ni se acuerda si votó en las elecciones pasadas. Tampoco sabe quiénes son los candidatos, ni qué es un representante social, mucho menos que tienen uno”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que “el relato” que “se la ha querido vender” a la gente de que el BPS “atiende a las personas desde antes de nacer hasta después de morirse”, cuando “se lo baja al territorio, no es verdad”.

Para Vaz, los usuarios del BPS en el interior están “muy maltratados”, la imagen del banco es “muy mala” y los servicios que otorga “llegan a poca gente y mal”. “Está visto como un gran organismo pesado y burocrático que tranca las cosas y que su única función es cobrar multas y anunciar malas las noticias”, señaló.

Para la titular de la lista 6, muchas personas “se han resignado a que las cosas sean así” y terminan optando por no tramitar su jubilación porque, por ejemplo, en su localidad, la oficina del BPS no se la tramita o porque la disposición de hacerlo o no “queda al arbitrio del funcionario público” que, según cuál le toque, “te atiende bien y te soluciona o no”.

Virginia Vaz

Vaz denunció que los usuarios “se cansan” ya que “no tienen a quién reclamar”. En ese sentido, dijo que la función de los directores sociales debe ser estar ahí para escuchar a esas personas, deben saber que “existe esa figura dentro del organismo”.

“Lo que sucede es que los representantes sociales actuales, que hace 29 años siguen la misma línea, no lo hacen, no cumplen la función y después uno se da cuenta de por qué nadie está enterado de que hay elecciones, porque si la gente se entera y entiende de qué se trata la cosa, les va a empezar a exigir, les va a empezar a hablar, va a querer que lo representen mejor, que las cosas se gestionen mejor y que se cambien. Entonces, hay una política de dejar todo como está para seguir perpetuándose y eso nosotros no lo podemos tolerar”, afirmó.

Vaz sostuvo que como directora social estará “cerca de la gente” siendo “accesible” y procurando adaptar las políticas que baja el Poder Ejecutivo al organismo a “la realidad de la gente”. “No puede ser que un jubilado, para hacer un trámite, tenga que agendarse en la web. No tiene ni idea de que la mayoría de los jubilados del interior no tienen conectividad ni computadora, no saben hacer un usuario y ni nada de eso. No les importa (a los actuales directores sociales) porque si les importara lo habrían cambiado”, denunció.

“No puede tratar a los jubilados como si tuvieran 35 años, la gestión tiene que adaptarse a la gente, no es la gente que se tiene que adaptar al BPS. Acá hay un problema de representatividad y de gestión”, puntualizó.

Otra de las denuncias realizadas por Vaz tiene que ver con un “problema de control de los recursos del BPS” ya que, según ella, “el banco tiene plata suficiente para cumplir su función” pero la “gasta mal” con el aval de sus directores.

“Hay 130 mil jubilados que cobran $ 14 mil. Sixto Amaro lo dice como lo que es, un dato de la realidad, el problema es que él hace 10 años que está ahí y no ha hecho nada para cambiar eso”, cuestionó.

Para la candidata opositora, no hay que “buscar afuera cuáles son las causas” ya que “el problema está adentro” del BPS por lo que hay que “gestionar con austeridad y transparencia”.

“Hay que ver qué es lo que está mal y cambiarlo. La función de representante social es esa. Si yo le cuento a alguien que de todo el presupuesto del BPS, que es de unos US$ 10.000 millones, se usa solamente el 45% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones y que todo lo demás, el 55%, es para cosas que no son de BPS, cuando se lo contamos a cualquier ciudadano se indigna. Esa indignación la debería sentir también el representante social y decir que eso no puede ser. Nosotros vamos a ver la forma de organizarlo. Hay falta de orden y falta de gestión y nosotros lo que vamos a hacer es ordenar”, sostuvo.

La titular de la lista 6 dijo que como directora social va a recorrer el país y pasar “más tiempo en el territorio”, ya que al director tiene un auto y un chofer a disposición para hacerlo. “Lo que pasa es que se acostumbran a no hacerlo, no se molestan y siguen haciendo la plancha”, sostuvo.

Virginia Vaz

La descentralización es otro de los temas que preocupa a la oposición. Vaz explicó que, por ejemplo, si bien valora la denominada Operación Milagro, que es el nombre de las operaciones que se realizan en 20 minutos y que están destinadas a que una persona que iba a quedar ciega recupere su visión, estas no se realizan en el interior.

Para la candidata opositora, un jubilado que cobra $14 mil y tiene operarse los ojos en Montevideo, con lo que eso significa en materia de traslados, pasajes, estaría y acompañantes, entre otras cosas, termina optando por no hacerlo.

“La teoría es bárbara pero cuando se baja la realidad resulta que ya no funciona y eso es responsabilidad del representante social que se tiene que ocupar de eso. Para eso se le paga, para que escuche a la gente y lleve los reclamos de la gente al Directorio y los resuelva; eso no se está haciendo, me da mucho fastidio y estamos empecinados en cambiarlo”, afirmó.