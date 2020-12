Qué regalos tecnológicos hacer en Navidad sin gastar demasiado dinero

Llegan las fiestas y pensar qué regalar se vuelve para muchos una tarea tediosa. Las autoridades y el grupo científico que colabora con el gobierno para combatir la pandemia han sugerido no aglomerarse en los shoppings a medida que se acerca esa fecha festiva.

Por eso, es bueno ir pensando qué regalar y empezar a navegar en tiendas electrónicas para pedir que la envíen a tu domicilio.

Desde Cromo te proponemos algunos obsequios que te ayudarán a tomar una decisión. La mayoría de ellos andan en el entorno de los US$ 100, aunque podrás encontrar algunos que están por debajo de ese monto (y otros bastante por encima).

Aspiradora robot

Es un buen obsequio para una pareja que se haya recién mudado o para quienes no tengan tiempo ni ganas de pasar la escoba todos los días. Según la experiencia de algunos usuarios, es ideal para barrer en zonas donde habitualmente requiere de esfuerzo físico para ello (debajo de una cama por ejemplo). Todas cuentan con un buzón donde se acumula la mugre que, luego de cada limpieza, hay que vaciar. Cuentan que absorbe la tierra del hogar de una manera muy efectiva aunque no llega a algunas esquinas. Recomiendan encenderla cuando no hay nadie en la casa debido a que puede hacer bastante ruido.

Pixabay

Hay aspiradoras que se consiguen por US$ 113 de marca Axion, aunque hay algunas que por más dinero permiten manipularse con control remoto. Cuanto más dinero inviertas en este producto, mayores prestaciones tendrá. Las más ostentosas son aquellas que pueden encenderse con una app del teléfono cuando un usuario no está en el domicilio y se encuentra en la otra punta del planeta. Las de marca Panavox son una de las más populares y se consiguen por unos 10 mil pesos.

Reloj o pulsera inteligente

Para quienes quieran “vestir” tecnología, los relojes inteligentes son siempre una buena opción. Ideal para los deportistas que deseen controlarse a sí mismos. Hay de muchísimos precios: entre US$ 145 y US$ 900. Cumplen funciones esencialmente vinculadas a la salud como monitoreo del sueño, medición de la frecuencia cardíaca, cantidad de pasos caminados durante el día y, si pretendés vincularlo con el celular, algunos ofrecen la posibilidad de enviar mensajes desde el propio dispositivo.

Si no estás interesado en gastar esa cantidad de dinero, hay pulseras inteligentes que ofrecen funciones más o menos parecidas y que proporcionan esa misma información en un tamaño más pequeño y con menos capacidad gráfica.

Un ejemplo es la Huawei Band 4, que tiene GPS incorporado, guía de entrenamiento y capacidad de analizar la frecuencia cardíaca. Se consigue en el entorno de los $ 2.500. Samsung Galaxy Fit e, por US$ 49, “cuenta con una pantalla compacta y sencilla, que muestra toda tu información esencial de fitness de un vistazo y cuando la necesitás con solo girar la muñeca”, según señala en su sitio web.

Parlantes

Siempre son una buena opción para quienes quieren musicalizar el hogar debido a su potencia. Los más suntuosos son los JBL, aunque hay algunos que vienen con micrófono que se pueden conseguirse por menos de US$ 100.

La gran mayoría de ellos se utilizan tecnología Bluetooth, por lo que es necesario el uso del celular, y otros cuentan con la posibilidad de enchufar un pendrive, lo que da al usuario la idea de desentenderse de la reproducción de canciones.

Hay otros, llamados “torres de control”, que parecen adecuarse al mobiliario de una casa y tienen mucha más potencia. En este caso habrá que invertir más de US$ 120.

Accesorios para quienes tienen PlayStation o Xbox

Si el presupuesto no te da para adquirir el nuevo PlayStation 5 o el Xbox Series X (sus precios en Uruguay superan los US$ 1.700), tal vez, si el beneficiario de tu obsequio ya tiene una consola, pretenda añadirle algún accesorio que le dé la posibilidad de potenciar su entretenimiento.

Luego de tantas batallas o partidos disputados (y alguna que otra caída), el joystick puede requerir un cambio. En el mercado local este aparato cuesta alrededor de US$ 100, aunque hay lugares en los que puede conseguirse más barato. En algunos puntos de venta, se pueden conseguir estos mandos de forma personalizada y con múltiples colores.

Pixabay

Otra opción son los auriculares “gamer”. Hay de todas las marcas y gustos, pero un precio estimativo para comprar uno de calidad podría ascender a los US$ 30. En épocas de streaming y de comunicación interactiva a través del micrófono, es imprescindible que tenga un buen micrófono.

Si la persona disfruta mucho los videojuegos de autos, hay volantes que pueden darle una experiencia que simulen estar manejando un Ferrari de Fórmula 1 o transmita la experiencia de circular en un camino de tierra en el rally. Cuestan US$ 130.

Pixabay

Libros electrónicos

Si tu amigo o familiar es amante de los libros, un e-book puede ser el regalo ideal para esta época. Los Kindle, desarrollados por Amazon, tienen baterías que duran hasta seis semanas, por lo que a un lector voraz le durará lo necesario. Andan en el entorno de los US$ 170.