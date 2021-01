Qué tiene Lupin, la historia del ladrón que conquistó al público uruguayo

Netflix había anunciado a fin de año que saldría con todo a competir con Disney+, con el objetivo de retener a su público, hasta ahora fiel. Y parece haber encontrado, al menos, el primer imbatible. Está primero en Uruguay, pero también es la serie francesa más vista de la plataforma, y se espera que a fin de mes llegue a los 70 millones de espectadores.

Sí, estamos hablando de Lupin, la serie estreno que ya tiene más vistas que otros éxitos recientes como Gambito de dama o Los Bridgerton, según aseguró la compañía a Espinof. Y es la serie de la que hoy todos hablan.

¿Y qué tiene Lupin que conquista sin parar? Bueno, además de una buena historia, lo tiene a él, Omar Sy, un actor irresistible en un papel que le calza justo. Un ladrón fino y delicado que quiere vengar a su padre, y para eso arma una estrategia que logra retener al espectador durante cada capítulo.

70 millions c’est fou !

Si fier que Lupin soit LA première série française Netflix à rencontrer un tel succès international !

Sans vous, cela n’aurait pas été possible.

Merci à tous 🙏🏾🇫🇷 https://t.co/6v0qgpbPqf pic.twitter.com/wfeim80VMu — Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021

Para empezar, hay que decir que Lupin es una adaptación de las novelas de Maurice Leblanc, fallecido en 1941, que cuenta la historia de Arsène Lupin, este ladrón que pese a su condición, no logra generar rechazo en el público porque todas sus víctimas son seres reprobables: otros ladrones, villanos, humanos despreciables por distintas razones. Además, las andanzas de Lupin escaparon de las novelas y fueron publicadas a lo largo del siglo pasado en decenas de revistas, relatos y obras de teatro.

Pero vamos a lo nuestro. La serie. Inspirado en las aventuras de Arsenio Lupin, Assane Diop busca vengar la muerte de su padre, producto de las injusticias de una familia rica. Todo comenzó en la adolescencia de Assane, cuando su padre murió después de ser acusado de un crimen que no cometió. Después de 25 años, y tras haber leído la novela Arsenio Lupin, caballero ladrón, Assane crea un plan para el que necesitará de la colaboración de distintas personas elegidas por él.

Assane trabaja como limpiador en el museo parisino Louvre, y se entera de que se subastará un collar de María Antonieta valuado en millones de dólares. En ese momento se prende su lámpara. Deberá robarlo pero nadie sospechará de él, ya que será el que ofertará por la joya.

El talento de Assane, basado en la intensa lectura de las historias de Lupin tendrá, de todas formas, algunos tropezones y pistas sueltas que llevarán a los investigadores a estar cerca de sus pasos.

La serie basa su principal atractivo en la historia del robo -anterior y posterior- y en la figura de Omar Sy, que con un ingenio superior y extremadamente pensado consigue su objetivo. Pero también la historia da lugar a la historia de la familia, la situación política y social de la época en la que su padre fue asesinado, el racismo y las dificultades que atraviesan los inmigrantes.

Un ladrón moderno

"Me encanta este tipo de historias que tienen aventuras, giros inesperados y crímenes y todas estas cosas. Pero lo que realmente me atrajo fue la idea de poner este tipo de historias en alguien tan moderno, carismático y conocido como Omar Sy y pensar en cómo hacer una versión moderna de este tipo de historias, de todo lo que nos gustaba de los libros y hacer algo fresco. Así que queríamos realmente escribir sobre alguien que sea técnicamente francés y explorar las diferentes capas sociales de Francia, que son similares a las de Reino Unido, por ejemplo. Y quería unir todo esto y crear a un personaje que fuese un ladrón brillante, un gran tramposo y estafador y que nunca puedas confiar en él, pero luego le empiezas a conocer y tiene problemas personales con su hijo y con el hecho de ser padre. Robar diamantes en el Louvre no facilita las cosas para ser un buen padre", dijo a Sensacine, entre risas, George Kay, el creador de Lupin. Los uruguayos, en las últimas semanas, la ubicaron en el primer lugar entre sus preferencias, según los rankings de Netflix. Para saber más, hay que verla.

Errores virales

En la era del frenesí por marcar errores a través de las redes sociales, Lupin no podía quedar afuera. Para los directores pasaron desapercibidos pero los fans, que todo lo observan, los descubrieron y viralizaron al instante.

Resulta que en un episodio se puede ver al actor usando una marca de zapatos deportivos -una de sus obsesiones en la serie- que en el momento que se recrea en la ficción, aún no existía. Según relata La Nación, en un flashback del personaje en el que se profundiza sobre su historia se puede ver a Omar Sy sentado sobre el respaldo de una cama usando unas zapatillas Artengo en 1995.

@Decathlon pic.twitter.com/4dIa0YCH9P Dis @netflixfr , tu pensais qu'on le verrait pas mais en 1995, notre marque artengo existait pas encore hein😉 #Lupin

"Netflix, pensaste que no lo veríamos, pero en 1995 nuestra marca Artengo todavía no existía, eh", escribieron los responsables de la cuenta de Decathlon.

Como respuesta, Netflix contestó con el humor que caracteriza a sus posteos.