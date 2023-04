Quiebras y rescates de bancos internacionales: cómo pueden afectar al sistema financiero uruguayo

El Silicon Valley Bank quebró en solo dos días. La caída del banco de las tecnológicas opacó el cierre de otra entidad estadounidense: el Signature Bank. El Credit Suisse arrastraba pérdidas en los últimos años y tambaleó hasta que fue rescatado. En medio de esas turbulencias, las acciones del Deutsche Bank, otro con problemas desde hace tiempo, cayeron con fuerza e hicieron dudar sobre la continuidad del banco alemán. El mundo financiero recibió un sacudón fuerte y los nubarrones negros aparecieron en el horizonte de la banca internacional. Uruguay miró el escenario con atención y sin reacciones bruscas. Pero las interrogantes quedaron planteadas: ¿cuán sólido está el sistema financiero uruguayo? ¿Cuánto le pueden afectar las turbulencias internacionales?

Marzo fue un mes diferente para la banca internacional. Si bien muchos de los bancos arrastraban problemas desde hace tiempo, fue en ese mes que quedaron expuestos.

Entre el jueves 9 y el viernes 10 de marzo el Silicon Valley Bank se derrumbó. El banco había colocado US$ 20.000 millones en valores para hacer frente a una fuerte caída de los depósitos. Pero eso fue rápidamente detectado por los inversores que comenzaron a dudar de su fortaleza y reaccionaron con rapidez: se quitaron de encima acciones del banco por US$ 10.000 millones. El cimbronazo se sintió y el valor del mercado del banco, que antes estaba en US$ 44.000 millones quedó por debajo de los US$ 7.000. El 10 de marzo estaba quebrado; en un solo día los clientes solicitaron retiros por US$ 42.000 millones.

Sobre fin de mes, el First Citizen Bank, con casa matriz en Carolina del Norte, adquirió todos los préstamos y depósitos del Sillicon Valley, y duplicó su tamaño.

Todo el revuelo que generó su caída dejó en el segundo plano de las noticias al Signature Bank. El banco neoyorquino, líder de los préstamos en criptomonedas, perdió posición luego que las autoridades advirtieran que la estabilidad del sistema financiero peligraba si el banco permanecía abierto. El mismo viernes 10 de marzo, los clientes retiraron rápidamente sus depósitos y las acciones del banco cayeron 25%. El domingo 12 de marzo cerró.

El Credit Suisse tenía problemas hace años que se agudizaron en los últimos tiempos. En 2021 perdió más de US$ 1,700 millones y en 2022 las pérdidas llegaron a US$ 7.700 millones. Esa descompensación en los balances fue acompañada por los retiros de depósitos. Solo el año pasado tuvo retiros por US$ 132.000 millones.

Todo eso también explotó en marzo. Cuando el desplome ya no se podía parar, se generaron negociaciones en el sistema bancario suizo para tratar de rescatar al Credit Suisse. El banco debió aceptar antes de colapsar que su principal rival, el UBS, lo adquiera por US$ 3.240 millones.

A fines de marzo, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos divulgó los resultados de una investigación de dos años en la que mostró que el bancio suizo había sido cómplice de una “conspiración masiva y en curso” para ayudar a ciudadanos estadounidenses ricos a evadir impuestos.

El Deutsche Bank fue el cuarto banco que tuvo vaivenes en la segunda quincena de marzo. Las acciones del banco alemán cayeron más de 14% en la Bolsa de Francfort ese mes y eso atrajo las miradas. Al cierre de 2022 contaba con 1,3 billones de euros en activos y eso lo colocó como el octavo banco europeo. Y es precisamente ese potencial el que generó el temor en el sistema financiero mundial; es decir, su caída, de producirse, generaría un impacto demasiado fuerte. La banca europea salió a respaldar al Deutsche Bank sabiendo lo que significaría su derrumbe.

Posible rebote en Uruguay

Desde Uruguay se observó con atención lo que ocurría en Estados Unidos y Europa. El socio de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto dijo a El Observador que las caídas del Silicon Valley Bank, Credit Suisse y Deutsche Bank fueron diferentes pero significativas. “Es verdad que hubo un cambio violento de contexto para la industria financiera, pero también cierto que hay responsabilidad en la gestión de las instituciones”, señaló.

“ Nunca digas nunca y nunca digas siempre. Ese es un principio general en la evaluación de riesgos. Los sistemas parecen fuertes y sólidos hasta que un evento desacomoda una ficha que hace efecto dominó porque desnuda vulnerabilidades que no están mapeadas”, indicó Soto.

Aclaró que a diferencia de la crisis financiera de 2008, actualmente “no hay incidentes sobre activos tóxicos que generalicen una bomba en el sistema”.

Refiriéndose a Uruguay explicó que el sistema bancario local es de riesgo acotado, ya que tiene una escasez de mercado de capitales desarrollado, ni tampoco un número relevante de bancos de diversas dimensiones y orígenes.

La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Bárbara Mainzer, sostuvo que Uruguay tiene un sistema financiero sólido con bancos de primera línea y sin exposición a los que están en problemas.

“Tienen un capital que prácticamente duplica el requerido por la regulación y las pruebas de stress realizadas por el Banco Central (BCU) muestran que están preparados para soportar shocks fuertes. También es importante destacar que esto no es 2002 ni es 2008”, mencionó. Mainzer complementó que los bancos privados en Uruguay tienen un patrimonio superior a los US$ 2.000 millones y un capital que representa 1,9 veces el solicitado.

Soto comentó que a nivel local únicamente podría generar algo de nerviosismo que algunos de los bancos que operan en plaza tuviera algún problema a nivel internacional, algo que no está mapeado en el horizonte. “Pero aun así operan regulados por el Banco Central. Por tanto, hoy tenemos un sistema de riesgos acotados, con pocos jugadores y con una regulación acorde”, dijo.