¿Quién es Annie Ernaux, la ganadora del Nobel de Literatura?

"Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio, al principio de la tarde". Esa es la primera frase de La vergüenza, una de las novelas más destacadas de la escritora francesa Annie Ernaux, que este jueves 6 de octubre recibió el premio Nobel de Literatura 2022, y uno de los libros que mejor resume su estilo, marcado por los relatos en primera persona y que parten de hechos de la propia vida de la autora: su padre, efectivamente, intentó matar a su madre cuando ella tenía doce años.

Ernaux, nacida en 1940 en la ciudad de Lillebonne, en la región francesa de Normandía, se crio dentro de una familia trabajadora (se reconoce como de izquierda), con padres que eventualmente instalaron una cafetería y tienda en la localidad de Yvetot. En esa cafetería comenzó a escribir sus primeros textos, que ya desde sus inicios eran autobiográficos e íntimos.

Estudió docencia y literatura, y se dedicó a la enseñanza en secundaria y a nivel terciario desde la década de 1970. En 1974, publicó su novela debut, Los armarios vacíos, la historia de una joven universitaria que decide abortar, con la que inició una trayectoria que ya lleva más de una veintena de textos, la más reciente la novela El hombre joven, que fue publicada en Francia este mismo 2022.

En Los armarios vacíos, la protagonista describe con rabia los dos mundos incompatibles en los que se desenvuelve cuando es adolescente: por un lado la ignorancia de los clientes borrachos del café y la estrechez mental de sus padres, y por otro lado, "la facilidad, la ligereza de las chicas" de clases más acomodadas con las que convive en la escuela.

Su gran salto de popularidad se dio con la novela de 1983 El lugar, que trata sobre su vínculo con su padre, y que le valió sus primeros premios literarios. Narrado como un diario en primera persona, fue seguido por Una mujer, que funcionó como contraparte de su predecesor, ya que está enfocado en la madre de Ernaux, y escrito luego de su muerte.

La autora francesa publicó libros basados también en su matrimonio, sus amoríos y por otra parte, experiencias traumáticas de su vida. En el 2000 publicó El acontecimiento, una narración que parte de su propia experiencia abortando en su juventud, narrada también en primera persona. La historia fue llevada al cine por la directora francesa Audrey Diwan en 2021, y ganó el León de Oro ese mismo año, el principal premio del festival de cine de Venecia. En Uruguay puede verse en la plataforma HBO Max.



Otras obras de Ernaux fueron llevadas a la pantalla: La ocupación fue adaptada en 2008, y Pasión simple en 2020. Este año, Ernaux debutó como cineasta con un documental que fue presentado en el último festival de Cannes. Se tituló Les années Super 8, y está construido con filmaciones domésticas hechas por su exesposo en la década de 1970.

"No me considero para nada un ser singular, sino como una suma de experiencias, también de determinaciones, sociales, históricas, sexuales, de lenguajes, continuamente en diálogo con el mundo (pasado y presente)" explica la autora en L'écriture comme un couteau. Ernaux se considera como una "autosociobiógrafa", que parte de sus propias experiencias vitales para analizar los traumas de su época y la sociedad francesa de la segunda mitad del siglo xx.

"Lo íntimo siempre es algo social. Es inconcebible un yo puro en el que los otros, las leyes, la historia, no estuvieran presentes. El relato del aborto clandestino que cuento en El acontecimiento hubiera sido distinto con una ley y una sociedad distintas. No me considero un ser único y singular sino el resultado de una suma de experiencias y determinaciones sociales, históricas y hasta sexuales”, explicó la escritora en una entrevista.

AFP

La autora de 82 años es la decimoséptima mujer en ganar el Nobel de Literatura

Una de sus modelos es la feminista Simone de Beauvoir, de la que toma prestado la atención cuidada a los detalles que conducen su vida: La vergüenza, sobre su pérdida de virginidad, el aborto clandestino de El acontecimiento, el fracaso de su matrimonio en La mujer helada o la experiencia de un cáncer de mama en L'usage de la photo. También reconoce como una de sus influencias iniciales a Marcel Proust.

Entre sus admiradores se cuentan sus compatriotas Emmanuel Carrére y Virginie Despentes.

En 2008 publicó su autobiografía, Los años, en la que por primera vez en décadas rompe con su esquema habitual y cuenta su vida en tercera persona, hablando de una "ella" como protagonista.

Ernaux es la decimoséptima mujer en recibir el Nobel de Literatura , que se ha entregado en 118 ocasiones. Es la decimosexta pluma francesa en recibir el premio, con lo que Francia estira su supremacía en la historia del premio como el país con más ganadores, seguido por Estados Unidos y el Reino Unido, cada uno con 13 autores ganadores. De todos los ganadores de la historia, 95 han sido norteamericanos o europeos.

El jurado del premio determinó el reconocimiento a Ernaux por "la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal".

(Con información de AFP)