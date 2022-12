La vida de Fabián O'Neill, el mago del fútbol que se desapareció a sí mismo

Este domingo de Navidad murió Fabián O'Neill. Tenía solo 49 años. Un Mago del fútbol que se desapareció a si mismo. Un futbolista espectacular, ambidiestro, un genio de la pelota. Zinedine Zidane dijo alguna vez que O'Neill fue el mejor futbolista con el que jugó en su carrera. Pavada de elogio de un crack mundial. Ambos compartieron equipo en Juventus en la temporada 2000/2001.

Durante su pasaje por el fútbol italiano durante la década de 1990, O'Neill jugó en Cagliari, Perugia y Juventus. Hay un video que se hizo viral en las últimas horas, desde que el exfutbolista uruguayo fue internado el sábado en el CTI de la Médica Uruguaya, donde le hizo tres caños durante un partido a Gennaro Gattuso en un partido Cagliari-Salernitana. ¡Tenía que ser guapo y fenómeno!

Siempre descreí de las historias de Fabián O 'Neill, pero debo admitir que la leyenda de los 3 caños a Gattuso es real. Acá se ve clarísimo, en un Cagliari vs Salernitana de 1999. Gattuso se lo quería comer. Y el pase en el primer gol, digno de Messi. pic.twitter.com/XDQHakU0pj — Carli Barraza (@carlibarraza) January 24, 2021

O'Neill nació en Paso de los Toros el 14 de octubre de 1973. Jugó siempre en Defensor local, desde el baby fútbol. En 1990, un captor de talentos lo llevó a Nacional para jugar en la Quinta división. Al año siguiente fue campeón con la Cuarta. Le costó adaptarse porque extrañaba a su pueblo, a sus familiares. Su primer entrenador en los tricolores fue Héctor "Chino" Salva.

"No estaba muy convencido de venir a Montevideo, los primeros días me quise ir porque tenía a toda la familia en el interior y extrañaba mucho. En Cuarta, cuando ganamos el campeonato por 12 puntos de diferencia con el segundo y se decía que el técnico me podía ascender a Primera, ya me sentía bien en la capital", expresó Fabián en aquellos tiempos a la revista Decano.

Su debut en Primera división ocurrió el 8 de abril de 1992. Defendió a los tricolores en 136 partidos, marcó 34 goles y fue campeón del Campeonato Uruguayo 1992, Liguilla 1993, Clausura 1995 y Apertura 2003.

O'Neill durante un entrenamiento con Edinson Suárez y Gustavo Méndez

En uno de sus primeros partidos en Nacional, frente a San Pablo por la Copa Libertadores, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantuvo inactivo durante varios meses.

Con la camiseta de la selección uruguaya debutó en la Copa América de Ecuador 1993. Ingresó a los 83 minutos del partido frente a Estados Unidos por Adrián Paz. Fue el único encuentro que disputó en ese torneo porque se lesionó.

En las Eliminatorias para el Mundial de 1994 tampoco jugó, porque no fue convocado por el entrenador Luis Cubilla.

En la temporada 1995/1996 fue transferido al Cagliari. Lo llevó Francisco "Paco" Casal, quien en esa época tenía una fuerte relación comercial con el club sardo.

O'Neill defendió a Cagliari durante cinco temporadas consecutivas, en 2000 pasó a Juventus y al año siguiente jugó seis meses en Perugia y seis en Cagliari nuevamente.

Fabián O'Neill en Juventus

En 2003 regresó a Uruguay para jugar en Nacional. El 6 de abril Nacional enfrentó a Miramar Misiones por el Apertura en el Parque Viera y las entradas se agotaron porque ese día, además del Mago, también volvió a los tricolores Sebastián Abreu.

Disputó ocho partidos dirigido por Daniel Carreño y se retiró voluntariamente del club y del fútbol profesional, por discrepancias con el presidente albo Eduardo Ache. Su último partido fue el 26 de agosto contra Danubio por la Copa Sudamericana.

"Yo acepto ganar 10 mil dólares, pero si después viene alguien de afuera a ganar mas que yo, me voy", declaró O'Neill. A mitad de ese año volvió a Nacional Julio Dely Valdés junto a su hermano Jorge.

Con la selección uruguaya O'Neill jugó 19 partidos entre la Copa América 1993, las Eliminatorias para Francia 1998 y Corea y Japón 2002. Integró el plantel en el Mundial de Corea y Japón 2002, pero no tuvo minutos.

Se retiró a los 30 años y luego de una corta quijotada en el club Tito Borjas de San José, se dedicó al campo y a los caballos de carrera. Su vida se fue apagando lentamente, producto de su adicción al alcohol. También el dinero que había hecho durante su carrera.

"Cuando jugaba al futbol llegué a tener 15 millones de dólares en el banco, me lo gastaba en mujeres y alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba, hoy que soy pobre, me cruzo con esa gente que ayude y ni me saludan", contó O'Neill.

Este sábado 24 de diciembre fue internado grave en la Médica Uruguaya con hemorragias internas, y este domingo de Navidad murió.