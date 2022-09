¿Quien gana el Mundial? La predicción de un gurú que le acertó a los últimos dos torneos

Junto a la enorme expectativa que ya existe sobre el Mundial de Catar 2022, también comenzaron las especulaciones sobre cómo podría ser el desempeño de cada seleccionado y cuáles serían las probables instancias en las que finalice cada uno de los equipos.

Al respecto, un corredor de bolsa con sede en Londres publicó en una nota a sus clientes su habitual pronóstico mundialista, un modelo que ha acertado los ganadores de los últimos dos Mundiales de fútbol realizados en 2014 y 2018: Alemania y Francia, respectivamente.

El corredor advirtió que el proceso incluye "un elemento de azar", y agregó que tiene preparadas varias excusas en caso de que su pronóstico sea erróneo.

"He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas", dijo. "Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona".

La predicción para Argentina

Tras derrotar a España en semifinales, la Argentina de Lionel Messi vencería a su viejo rival Inglaterra en la final que se jugará el 18 de diciembre en Qatar para levantar su primera Copa del Mundo en 36 años, dijo en una nota el martes el estratega de Liberum Capital Ltd. Joachim Klement.

De esta manera, según el modelo predictivo, Argentina podría levantar su tercera Copa del Mundo.

Según la revista Fortune, la predicción de Klement se "extrae de un estudio de la Universidad de Nottingham que tiene en cuenta factores económicos y climáticos, como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la población y la temperatura de cada país. En teoría, los datos ayudan a predecir el éxito de los países en los partidos internacionales de fútbol debido a la implicación en la infraestructura deportiva y la reserva de talento futbolístico".

Adempas, el modelo también tiene en cuenta una bonificación para el país anfitrión, "que se beneficia de tener la mayor cantidad de fanáticos presentes en los estadios".

(En base a El Cronista)