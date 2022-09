"Quiero todo": la cumbia que Natalia Oreiro, Lali y Soledad Pastorutti presentaron en La Voz

“Tengo una vida entera para regalarte, una nochecita que no vas a olvidarte. Todo esto y mucho más”, cantan Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro en el estribillo de una cumbia que tiene todos los ingredientes para ser un hit.

El trío de artistas rioplatenses presentó en vivo su esperada colaboración este domingo durante la emisión de la final de La voz Argentina en la pantalla de Telefé: Quiero todo. Una canción sobre la libertad, el deseo y la potencia de tres mujeres que se hicieron un lugar entre los nombres más reconocidos de la región.

“Estoy muy contenta de estar acá, soy fan del programa. Lo veo todas las noches”, dijo Oreiro al terminar el número musical.

La uruguaya debuta el este lunes en la pantalla de Telefé como conductora de la versión argentina de ¿Quién es la máscara?. “Tengo todos los nervios, pero una felicidad absoluta, es un programón para toda la familia, para jugar, para divertirse, para soñar. Estoy muy agradecida. La idea es que jueguen también desde la casa para adivinar qué famoso se esconde, ¿no estarán ustedes no? O Ricardo quizá esté, a mí me pareció que uno de los personajes era Ricardo Montaner, ¡pero no lo puedo decir!”, comentó.

Pastorutti, una de las jurados de La Voz, tomó entonces la palabra para referirse a sus colegas: “Es un placer estar con estas dos mujeres, es maravilloso este encuentro que nació naturalmente”, destacó.

“¡Chicos, yo estoy viviendo el sueño del pibe! Mi primer trabajo de la vida fue Rincón de Luz, donde La Sole era la protagonista y ya era la ídola de toda mi vida. Y, a los 7 años, hice de Natalia Oreiro en una novela”, agregó Espósito, quien también estuvo en la silla del reality.

Mientras prepara su próximo disco para 2023, Soledad viene presentando una serie de colaboraciones con artistas que juegan en canchas que no son las del folklore. Soledad Pastorutti ya no se pone límites.

La cantante argentina lanzó Lágrimas y Flores con Natalie Pérez y luego Yo no te pido la luna junto a MYA. Ahora es la argentina la que lanza esta cumbia en colaboración con Lali y Natalia, compuesta por las tres artistas y la cantautora Marcela Morelo, quien también formó parte de la producción junto a Rodolfo Lugo.

"Todo empezó con una canción que estábamos componiendo con Rodo Lugo y Marcela Morelo (otra gran artista que quiero y admiro), luego en medio de las grabaciones de La Voz Argentina el deseo de Lali y mío de hacer algo juntas, más un mensaje de Instagram de Nati Oreiro despertó la idea de unir todos esos universos", explicó Pastorutti en un comunicado.

“Compartir es de las cosas que más me gusta hacer con la música. Amo cantar con mis colegas. Disfruto más que nunca la libertad que ofrece el arte para reunirnos y compartirlo. Simplemente porque se puede, porque nos gusta, tenemos ganas y lo disfrutamos. Fue así como nació esta idea entre Natalia y Lali. Son dos mujeres que admiro profundamente. Que se hicieron desde cero y desde muy chicas a fuerza de trabajo, dedicación y mucho talento. Mujeres que me inspiran, con las que siento que tengo mucho en común", agregó.

Natalia Oreiro compartió después el videclip del tema en su cuenta de Instagram y dedicó un mensaje para sus colegas: "Se puede admirar a mucha gente talentosa, pero pocas veces se da que también se les quiere, y bocha ♥️ Gracias @sole_pastorutti y @lalioficial por invitarme a ser parte de su universo maravilloso, con esta cumbia hermosa de @marcelamorelook y @rodolugo. Les dije que las quiero no? Pibas lindas y talentosas si las hay!!", escribió.