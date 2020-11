Quisiera ver al Diego: los documentales para descubrir la figura de Maradona a través de los tiempos

Hay un antes y un después en la historia del fútbol mundial a partir del miércoles 25 de noviembre de 2020, porque murió Diego Maradona, el que para buena parte de los seguidores del deporte rey fue el mejor jugador de todos los tiempos.

El ejemplo de que un pibe de la villa podía llegar a la cima del mundo. El que casi por su cuenta hizo que su país tercermundista le ganara a los del primer mundo, a los que años atrás los habían derrotado en la guerra, al rival continental al que siempre le quieren ganar. El que llevó a una ciudad pobre y discriminada, con un equipo que nunca había ganado nada, a doblegar a los ricos del norte, los que acumulaban trofeo tras trofeo tras trofeo.

También fue el violento. El que dejó hijos por todo el mundo y durante años no los reconoció. El de los excesos. El de los tapados de piel bien terrajas, el de la noche, la droga, la chacra Mamá Ganso de Punta del Este, la foto en la que lo único que tiene puesto es un racimo de uvas sobre los genitales. El que invitaba a pelear públicamente. El de los escándalos, el de los tiros a los periodistas. El que le regaló a Fidel Castro una tapa de wáter con una foto de George Bush “para que cada vez que la use, se lo dedique”.

Con sus luces y sombras (como todo ser humano, solo que magnificado a la enésima potencia por su presunta divinidad) Maradona es una figura casi imposible de abarcar, porque todos y cada uno de los episodios y elementos de su vida son dignos de observación. Por eso no sorprende que la producción cinematográfica maradoniana será amplia y diversa. Tanto en la ficción, pero sobre todo en el documental, hay mucho material para descubrir aunque sea una mínima porción del Diego.

En camino hay aún una serie biográfica, Maradona: sueño bendito, que en principio se iba a estrenar este año, pero que fue postergada y no tiene aún una fecha oficial de estreno, aunque ya se han publicado algunas imágenes oficiales, y la serie contó con el aval del exfutbolista argentino, que incluso llegó a compartir algunos de los materiales oficiales.

Estos son cinco documentales, cada uno enfocado en una faceta y en un período diferente de la vida del 10, para ir paso a paso repasando su figura y su legado.

Los años en Barcelona

Maradona llegó al fútbol europeo en 1982, y su primer destino fue el Barcelona. Una llegada postergada desde el principio porque el gobierno militar argentino le impidió la salida en 1981, bajo el argumento de que el país lo precisaba para jugar el mundial del año siguiente. “El Pelusa” jugó solo 700 días en el equipo español, un período con altibajos deportivos que marcó también la etapa en la que comenzó su vínculo con la cocaína. En esa etapa se enfoca Fútbol Club Maradona, documental de Movistar que se estrenó en 2019, y que refleja la exitación que provocó su llegada, pero también la sensación de promesa inconclusa que dejó su ciclo en el club azulgrana. Disponible en YouTube.

Los años en Nápoles y los mundiales

El cineasta británico Asif Kapadia se hizo conocido en los últimos años por sus documentales centrados en figuras destacadas del deporte y la cultura, como Senna (sobre el piloto brasileño de Fórmula uno) y Amy, sobre la cantante Amy Winehouse. En 2019 estrenó su película sobre el astro argentino, titulada Diego Maradona, que se enfoca en su periodo como jugador del Napoli italiano, sus años de mejor desempeño y también los más turbulentos de su vida. La relación con la mafia, su vida doméstica, el consumo creciente de cocaína, su relación con la ciudad de Nápoles, los mundiales de 1986 y 1990 y su legado son repasados por Kapadia de la mano de material de archivo inédito, y de entrevistas con excompañeros, periodistas y hasta figuras de su entorno como Claudia Villafañe, Guillermo Coppola y el preparador físico Fernando Signorini. Puede verse en DirecTV Go.

El dopaje y el escándalo del mundial 1994

Resumir la compleja vida de Diego Maradona en menos de una hora es una tarea difícil, pero es la misión que se impone el documental Maradona Confidencial, estrenado en 2018 por el canal National Geographic. A través de testimonios con figuras cercanas al deportista, el documental repasa su trayectoria, sus polémicas, su complicada relación con las drogas, y los episodios claves de una vida que fue de la cima absoluta a los pozos más oscuros. Está disponible en la app de Fox, y en los sitios de streaming de los cables uruguayos, para aquellos que dispongan del pack Fox premium.

Su año en México

Entre 2018 y 2019, el argentino fue el entrenador del club mexicano de segunda división Dorados de Sinaloa. Fue una sola temporada, en la que el club llegó a disputar la final por el ascenso aunque a comienzos de la temporada todos vaticinaban un desastre deportivo. Sobre ese período se enfoca esta miniserie, que resalta la llegada de un astro mundial a una ignota ciudad mexicana y el vínculo entre el entrenador, los jugadores y el público. Son siete breves episodios, y están disponibles en Netflix.

D10S

Como hizo hace poco con José Mujica, el serbio Emir Kusturica se despachó con un documental (Maradona por Kusturica) que también es una elegía en vida al exfutbolista y entrenador. Asociando elementos de su propio cine con la carrera del 10 como punto de partida, el cineasta se enfoca en la figura popular, en el niño que salió de una villa para convertirse en el mejor de todos. En el medio también hay lugar para contar la historia de la Iglesia Maradoniana, que toma al jugador como su deidad, y que celebra sus casamientos con los novios tocando una pelota con la mano, o para relatar el período que Maradona pasó en Cuba y su relación con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Está disponible en YouTube.

Maradona y la ficción

Aunque la serie sobre su vida cambiará la situación, hasta ahora la presencia de Diego Maradona en la ficción ha sido más “espiritual”, con películas que se enfocan sobre todo en su impacto en vidas ajenas y no tanto en obras biográficas tradicionales. Otra rama de la relación entre el astro y el séptimo arte es la de sus cameos en películas argentinas, sobre todo en sus primeros años de trayectoria profesional.

En esa última subcategoría están sus apariciones en ¡Qué linda es mi familia! y Te rompo el rating. La primera, de 1980, dirigida por Palito Ortega y protagonizada por Luis Sandrini y Niní Marshall tiene una aparición del por entonces juvenil Maradona (que aunque tenía 20 años ya era una de las figuras del campeonato argentino) lo tiene compartiendo una escena con Sandrini, que interpreta al presidente del club donde juega.

En la segunda, de 1981 y dirigida por Hugo Sofovich, Maradona aparece como jugador de Argentinos Juniors. La escena más recordada es una en la que luego de gambetear a todo el equipo rival, es interrumpido en la línea del arco por un notero encarnado por Jorge Porcel, que en su afán por entrevistarlo luego del gol (algo que por esos años sucedía realmente en las transmisiones deportivas argentinas), hace que el arquero se reponga y le saque la pelota de los pies.

Maradona volvió a hacer de sí mismo en 1999 en la película italiana Tifosi, que sigue a seis hinchas de diferentes equipos italianos en un día de partido. Uno de ellos, un ladrón llamado Gennaro, fanático del Napoli, termina conociendo al argentino.

Italiano es también Paolo Sorrentino, que incluyó a Diego Armando en su película Juventud. El filme no es sobre Maradona, pero el jugador argentino protagoniza una escena clave en esta historia de dos veteranos que se van a pasar una vacación a un spa en los Alpes suizos y se cruzan allí con el jugador, otro de los huéspedes del local. En esta película, el encargado de interpretar a un Maradona obeso y silencioso es el actor argentino Roly Serrano, conocido por su rol en la serie El Marginal. Sin dudas, la aparición de Maradona es un guiño de parte de Sorrentino, que nació en Nápoles y que ya está preparando un largometraje sobre su relación con el jugador, que es más cercana que la de fanático e ídolo. "Perdí a mis padres a los 16 años, a causa de un accidente con el sistema de calefacción en una casa en las montañas donde siempre iba con ellos. Ese fin de semana no fui porque quería ir a ver a Maradona y al Napoli jugar un partido en Empoli, y eso me salvó la vida". Está disponible en Google Play.

El fanatismo por Maradona es retratado de forma más directa en la película El camino de San Diego, en la que un joven de Misiones, que lleva el número 10 tatuado en la espalda, y que ante uno de los tantos percances de salud que el exfutbolista tuvo desde su retiro, manda a fabricar una estatua de madera del jugador y empieza un peregrinaje hasta Buenos Aires para hacérsela llegar a su ídolo. La película está en YouTube.

Por último está Maradona, la mano de Dios. Coproducida entre Italia y Argentina, esta película de 2007 es por el momento la única producción de ficción enfocada específicamente en la figura del "barrillete cósmico". El encargado de interpretarlo es el australiano Marco Leonardi, y lo rodean Julieta Díaz como Claudia Villafañe, Juan Leyrado como su representante Guillermo Coppola y Roly Serrano como su padre, Don Diego. La película una biopic tradicional, repasa su carrera desde sus inicios en Villa Fiorito hasta su consagración como figura internacional, y su célebre episodio en el año 2000, cuando estuvo al borde de la muerte en Punta del Este. La película no está disponible en ninguna plataforma de streaming.