Rafael Nadal "mentalmente destrozado" tras su temprana eliminación en el Abierto de Australia

“Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado" y "mentalmente destrozado", declaró el tenista español Rafa Nadal el miércoles después de ser eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia y lesionarse por tercera vez consecutiva en un Grand Slam.

Víctima de lesiones en el abdominal en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos, el campeón español de 36 años se lesionó en la cadera en Melbourne justo cuando empezaba a controlar su partido ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5).

Una nueva lesión de Nadal

En la recta final de la segunda manga, cuando intentaba devolver de derechas un golpe del californiano, Nadal se frenó en seco y con gesto dolorido se llevó la mano a la cadera: "el pubis", dijo mirando a su equipo en la grada.

Rafael Nadal y su despedida de Melbourne

"No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo", dijo después en una rueda de prensa, donde se le vio abatido y con la voz a punto de quebrar.

Nadal y su futuro en el tenis

"Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado, todo esto es una realidad. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas porque lo que quiero es seguir jugando al tenis", explicó.

"No piensen que estoy diciendo todo esto porque quiero dar un paso atrás. No es el caso", afirmó.

Pero "al final, el vaso se va llenando (...) Es evidente que van sucediendo cosas y a nivel deportivo el vaso se va llenando y llega un momento que el agua puede salir por fuera", agregó.

La lesión obligó a Nadal a retirarse durante unos minutos al vestuario para recibir atención, mientras su mujer Mery lloraba en las gradas. A pesar de las evidentes molestias, el español volvió a la pista y combatió hasta el final del tercer set.

Rafael Nadal en el Australian Open

"No quería retirarme siendo el defensor del título aquí", explicó Nadal, que también reconoció el trabajo de su rival, que se había llevado el primer set y contaba con una ruptura en el segundo antes de la lesión.

"Perdí el partido, ya está (...) No sé si en buenas condiciones habría ganado el partido", admitió Nadal.

El español ya había sufrido problemas en la cadera y, según explicó, había tenido más molestias en los últimos días. Sin embargo, hasta que no se someta a exámenes, no sabrá el alcance ni el detalle de la lesión.

"No soy ni pesimista ni optimista, voy a ser cauto y esperar a ver qué me dicen los resultados y los médicos", pero "ojalá no sea nada largo", agregó.

Rafael Nadal y su despedida de Melbourne

Una de las despedidas más tempranas de Nadal

Rafael Nadal sufrió el miércoles una impactante derrota en segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald, que dominaba el partido ya antes de la lesión del español.

Estas son las derrotas más tempranas en Grand Slam del campeón de 36 años desde su primera participación en Roland Garros en 2005.

Wimbledon 2005, segunda ronda

Nadal disputaba su primer grande tras ganar Roland Garros con solo 19 años. Su juego todavía era el de un especialista en arcilla y cayó en cuatro sets contra un especialista del saque, el luxemburgués Gilles Muller.

Doce años después, Muller volvió a batirle en hierba en una maratón a cinco sets en octavos de final.

Wimbledon 2012, segunda ronda

Aunque consiguió ganar en el All England Club en 2008 y 2010, Nadal volvió a sufrir en la hierba de Wimbledon. Cayó en cinco sets ante el checo Lukas Rosol, que también empleó artimañas para desestabilizar al normalmente imperturbable español.

Wimbledon 2013, primera ronda

Por primera vez, Nadal se despidió en primera ronda de un Grand Slam. En un partido sorprendentemente lánguido del español, el belga Steve Darcis lo batió en solo tres sets y se convirtió en el jugador de menor ranking en echarlo de un grande.

Wimbledon 2015, segunda ronda

La relación amor-odio de Nadal con la hierba londinense tuvo todavía otro capítulo. Esta vez el verdugo fue el fiero alemán Dustin Brown, que lo batió en cuatro sets.

Abierto de Australia 2016, primera ronda

Las temporadas 2015-2016 supusieron el peor bache en la carrera del hombre con más títulos de Grand Slam, con una eliminación en cinco sets en primera ronda de Australia a manos de su compatriota Fernando Verdasco.

