Raffo dijo estar "acostumbrada a sentir el sudor en la espalda" de la gestión empresarial

La candidata a intendenta de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, destacó este lunes su "espíritu emprendedor" y transmitió que en caso de ser electa para ocupar el sillón municipal de la capital intentará desarrollar una gestión que tenga como objetivo tratar a los contribuyentes como clientes de un servicio.

"Vengo de empresas privadas y en las empresas se está al servicio del cliente siempre", dijo Raffo este lunes de noche entrevistada con Telemundo de canal 12. "Y si el cliente no te compra, las empresas dejan de percibir ingresos y tienen que despedir personal y cerrar. Acá, (...) el ciudadano, los impuestos los tiene que seguir pagando. ¿Y dónde está el castigo, de algún modo (si falla la Intendencia)?", se preguntó la flamante candidata de la oposición, que tiene el respaldo del Partido Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto.

"Estoy acostumbrada a sentir el sudor en la espalda del 'acá está el servicio al cliente", agregó.

Raffo, confirmada como candidata el 4 de febrero a propuesta del presidente electo, Luis Lacalle Pou, integró el directorio del banco Santander en Uruguay y hasta el momento gestionaba Mind Nutrition, un emprendimiento propio en el área de salud, según su perfil de LinkedIn. Raffo, que también supo ser periodista, ocupó cargos directivos en empresas internacionales como Microsoft, Manpower, PGG Wrightson, Endeavor e ESPN. Para la opinión pública, sin embargo, es más conocida por su columna de análisis semanal que tenía en el programa en el que esta noche fue entrevistada.

Consultada sobre la oferta que le hizo Lacalle Pou, aseguró que esa fue "una de las llamadas más emocionantes" de su vida profesional. "Me llamaron y me dijeron: hay cinco partidos y cinco líderes que quieren que vos seas la candidata. Y ustedes saben que siempre peleé por los derechos de las mujeres, siempre dije que tendría que haber más mujeres en política, (y) en liderazgo", sostuvo la economista, y añadió: "¿Cómo hago (ahora) para decir que no a esto que me están planteando, a decir que no estoy dispuesta a dejar lo mejor de mí?".

El respaldo de todos los partidos era además una de las condiciones que exigió para aceptar la propuesta. Y otro factor fue, según contó, que la dejaran ser "auténtica". "Soy lo que soy y no voy a cambiar esa condición", prometió.

Compromiso y definición ideológica

Consultada sobre cómo se definía desde un punto de vista ideológico, dijo que se caracterizaba por ser "humanista y muy pragmática", y rechazó que se la identificara exclusivamente con el Partido Nacional, pese a ser hija del escritor Juan Carlos Raffo, quien fue diputado y senador nacionalista, además de ministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

"Mi familia tradicionalmente siempre votó al Partido Nacional, pero yo le escapo a las etiquetas. Viste que las mujeres, desde siempre, estamos acostumbradas a que nos encasillen en un lugar. Por eso yo me siento humanista y pragmática", afirmó, aunque luego admitió que "por supuesto" ha votado a los blancos. "No lo voy a negar, pero hoy represento a cinco partidos", insistió.

Raffo también fue interrogada por el conocimiento que tenía de la capital y respondió que vive en Montevideo desde hace "46 años" y que no estaba en cuestión si ella "conocía todas las esquinas" de la ciudad, ya que para eso está conformando un equipo de trabajo con representantes de todo el bloque opositor.

Acerca de los ejes del programa que respaldará su candidatura, se limitó a decir que va a ser un programa "pragmático" con propuestas que se puedan "cumplir" y que se sostengan con recursos administrados "de la manera más inteligente posible".

"No queremos venir con ideas superambiciosas que después no logren cumplirse. Queremos solucionar lo que la gente necesita: más seguridad en la calle, mejor movilidad y que sientan que la Intendencia está al servicio de ellos", señaló.

Sobre el final, aludió al enfoque protagónico que tendría en su gestión, en caso de ser electa, la correcta administración de los recursos. "Yo lo que me quiero preguntar –y es bueno que nos preguntemos– es si se está gestionando de la mejor manera posible. Hace 30 años que lo gestiona un único partido. ¿Es la mejor manera? ¿Se puede gestionar mejor?", preguntó.

Sobre el Frente Amplio

La candidata de la coalición multicolor también respondió sobre qué puntos destacaba de las administraciones frenteamplistas y señaló que, a su criterio, "los espacios verdes han mejorado". "Ahora se están haciendo obras importantes, se están haciendo sobre el pucho, pero se están haciendo", reconoció.