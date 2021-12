Raffo: "La respuesta de Cosse no es lo que ediles del Partido Nacional habían propuesto"

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo este miércoles en conferencia de prensa que la respuesta de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, no se condice con lo que pidieron los ediles nacionalistas. Refiere a las negociaciones de Cosse por los votos opositores que necesitará en la Junta Departamenal para aprobar el uso del préstamo del Banco Interamericana del Desarrollo (BID).

Raffo explicó que “la propuesta que llevaron los ediles era una propuesta de reestructura para tener fondos garantizados". "Esa contrapropuesta que envió por carta (Cosse), como todas va a ser estudiada. Pero no es lo que los ediles habían propuesto”, apuntó.

La bancada opositora se reunirá el próximo 10 de enero para analizar la nueva situación, según supo El Observador.

Raffo lamentó que "la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, decidió postergar este saneamiento". Explicó que, "en su proyecto de préstamo con el BID que envió a la Junta Departamental, solo dejó (con) obras de saneamiento a Rincón del Cerro, Casabó. Beneficiando a 2 mil personas, en vez de estas 80 mil que estaban planificadas".

Agregó: "El resto del proyecto del BID, el 70% de los fondos, se planean utilizar en un nuevo plan de limpieza. Y acá, no nos confundamos: no es que estemos en contra de atacar un problema de todos los montevideanos".

La Intendencia de Montevideo necesita los votos en la Junta Departamental, para aprobar la utilización del crédito del BID, para uno de los principales planteos de campaña de Carolina Cosse. Un día después de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, Cosse informó mediante una carta que accedía a destinar US$ 12,5 millones para saneamiento, una propuesta blanca. Aunque extraía el dinero de recursos propios y no del componente de limpieza, para el que mantiene una cifra de US$ 47,4 millones.

Noticia en desarrollo.