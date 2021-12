En medio de negociación para obtener votos opositores, Cosse accede a pedido de los blancos por saneamiento

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, accedió al pedido de la bancada de ediles del Partido Nacional de realizar más obra de saneamiento, en medio de la negociación para obtener los votos de la oposición que le concedan la mayoría especial en la Junta Departamental. La jefa comunal informó a las bancadas que la comuna se haría cargo de dichas iniciativas con presupuesto propio.

Los blancos habían propuesto redirigir un monto de US$ 12.517.613 para obras de saneamiento y así atender a tres barrios más que están contemplados en el Plan Director. Es que más de la mitad de los US$ 70 millones del préstamo cerrado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) iban a ser destinados a la División Limpieza, luego de que Cosse resignara intervenciones de saneamiento tras la negativa del Poder Ejecutivo de exceder en US$ 50 millones la autorización de endeudamiento.

Este lunes la intendenta se había reunido con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva. "Él verá lo que puede generar y quedamos en comunicación", contestó Cosse a los periodistas sobre la respuesta del presidente. La intendenta expuso que "se puede abrir otro préstamo con el BID para seguir avanzando", pero que llevaría "mucho tiempo" modificar la iniciativa existente. "Tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia en que esto no se dilate", sentenció la frenteamplista.

A raíz de ese encuentro, el mandatario convocó a Laura Raffo –referente del Partido Nacional en Montevideo– a Torre Ejecutiva el próximo miércoles.

"Endeudar a los montevideanos por 25 años para comprar camiones o contenedores, para un plan que todavía no sabemos si va a dar resultado, no tiene lógica. Se ha hecho siempre con recursos propios", había declarado a El Observador el edil nacionalista, Javier Barrios Bove. "Es algo nunca visto endeudarte 25 años por contenedores que capaz te los queman mañana", había añadido.

Noticia en desarrollo.