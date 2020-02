Raffo recorrió asentamiento y le lanzaron piedras mientras hablaba con los medios

La candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, recorrió esta mañana el asentamiento Aquiles Lanza junto a varias figuras de la coalición multicolor, como el próximo secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.

Mientras conversaba con los medios, una vez finalizada la recorrida, algunos vecinos lanzaron pedradas a Raffo y los allí presentes, aunque no llegaron a impactar a nadie.

Incidentes en la recorrida de @lauraraffo en Malvín Norte. Tiraron piedras cuando ella estaba en plena nota con la prensa.@TelenocheUy pic.twitter.com/M82Kp4V4fO — Santiago Clarens (@Sclarens) February 25, 2020

"No importa que haya piedras. Lo que importa acá es que hace una hora y media que estamos recorriendo con un grupo de vecinos que nos están planteando las dificultades en serio y esa es la realidad", dijo la candidata ante los primeros proyectiles.

"No pasa nada. No pasa nada. Este es el Montevideo que estamos viendo. Es el Montevideo olvidado.Yo lo acabo de ver, entré a las casas de los vecinos, con el basural al lado, casa sin baño, no hay saneamiento, hay ratas. No nos vamos a asustar por dos piedras", agregó Raffo mientras miraba de reojo los incidentes.

"El problema acá son 30 años de una gestión que no atendió estas necesidades", expresó.