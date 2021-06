Raúl Sendic, sobre su condena: "No tengo ninguna confianza en el proceso"

El exvicepresidente de la República (2015-2017) Raúl Sendic dijo este lunes que no tiene confianza en el proceso que se está llevando a cabo en la Justicia para tratar un caso que lo condena a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa de 500 unidades reajustables (unos $ 669 mil) por exceder los "poderes de su cargo" y "apropiarse de dinero estatal" al darle un uso indebido a las tarjetas corporativas de Ancap, aunque no será enviado a prisión porque, tal y como explica Fiscalía, cuando fue procesado por esta investigación se determinó que fuera sin cárcel.

"No tengo ninguna confianza sobre el proceso. No tengo ninguna esperanza de que sea diferente, si hasta ahora fue tratado de esta manera", dijo en diálogo con radio Sarandí.

Sendic reiteró que hace seis años está transcurriendo procesos judiciales y aclaró que, si bien no coincide con el fallo de la jueza, tampoco tiene expectativas de que el rumbo sea distinto con el avance del tiempo. "Lo voy a aceptar. No le estoy dando la razón, pero no estoy dispuesto a seguir adelante con un proceso que va a durar tres años más, y no tengo ninguna expectativa de que tenga un trato diferente al que tuvo hasta ahora", sostuvo. Y agregó: "No confío en este proceso ni en la forma en la que se trató".

Además, reconoció que su caso tuvo "más análisis político que jurídico". "El caso ha tenido más análisis político que jurídico. (...) Ha tenido una trascendencia, un manejo y un peso político tan fuerte que pueden haber estado presionados", dijo sobre el trato de los magistrados a la causa.

El exvicepresidente dijo que el cuestionamiento a su gestión, ilustrado en el caso, "jugó" un papel importante en la derrota electoral del Frente Amplio, aunque minimizó su responsabilidad y atribuyó el resultado a "una cantidad de elementos" que también incidieron. "El caso tomó una extrema notoriedad", sentenció. "Yo, durante semanas, tuve todos los móviles de los canales de televisión parados en la puerta de mi casa. Hubo un acoso importante y una insistencia permanente, a pesar de que en el Uruguay pasaron muchas cosas de problemas de ética y delitos. Sin embargo, estuvieron centrados en el caso Sendic".

A su parecer, el fallo del tribunal de conducta política del Frente Amplio, que cuestionó la forma en la que utilizó las tarjetas corporativas de Ancap mientras encabezó el directorio de la estatal, fue "absolutamente apresurado" y lo condujo a presentar la renuncia a la vicepresidencia, a pesar de que el expresidente Tabaré Vázquez no estaba de acuerdo. "Era increíble lo que planteaba. Ahí le dije a (Javier) Miranda y a Tabaré que yo no iba a aceptar ese fallo y que, si se mantenía, yo iba a renunciar a la vicepresidencia. Me pidieron que no renunciara. Tabaré nunca jamás me pidió la renuncia".

Convencido de que esa postura adoptada por la fuerza fue incorrecta, Sendic dijo que se vio obligado a renunciar. "Tenía la convicción de que si eso se mantenía tenía que renunciar. No tenía la necesidad de ningún manoseo de esa naturaleza y tampoco quería ser utilizado para hacerle daño al Frente Amplio. Presenté la renuncia y me parecía que era una medida de suficiente contundencia para dar una respuesta a esa situación", indicó.

Dolido aún con algunos de los integrantes del partido –sobre quienes reconoce "algunos de ellos tampoco le caen bien"– y al recordar las críticas por parte de diversos sectores, el dirigente afirma que cuando se plantea volver a la política no lo hace "por ninguno" de sus compañeros, sino porque está "convencido" de que el Frente Amplio es la mejor "herramienta".

Sendic aseguró que volverá a estar en la actividad sin la pretensión de ocupar ningún cargo porque el fallo del juicio se lo impide.

Noticia en desarrollo.