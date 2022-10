Reabren la investigación sobre la explosión en Villa Biarritz por dudas en pericias

Tres meses y tres días después de la explosión en el tercer piso de un edificio del barrio Villa Biarritz —en la que murieron dos personas y otras 11 resultaron heridas— la causa judicial no se saldó. Este martes, tras el reclamo de las víctimas, la jueza Dolores Sánchez ordenó que se reexamine la causa que había sido archivada.

El Observador informó a fines de setiembre que las compañías de seguros y los familiares de algunas víctimas pedirían la reapertura de las pesquisas porque discrepaban con el informe de la Dirección Nacional de Bomberos que dio lugar al cierre de la investigación fiscal. En concreto, el propio informe oficial revela que hubo cuatro focos de explosión (cuatro epicentros), tres de los cuales fueron más potentes que el que habría sido la causa del escape original de gas. Además, el medidor de consumo de gas mostraba una presunta irregularidad desde días antes de las detonaciones, e incluso no fueron realizados peritajes químicos por no disponerse de ese equipamiento en Uruguay.

Bomberos, previo a cerrar su informe, elevó a la Facultad de Química de la Universidad de la República cuatro consultas asociadas a la explosividad y combustión. En una misiva firmada por la secretaria del decano, la Facultad deja constancia que "no cuenta con el equipamiento y los materiales adecuados para realizar los ensayos solicitados”. Y la fiscal no solicitó una pericia química externa, la cual las aseguradoras entienden que aún podría realizarse.

La fiscal Sabrina Flores, quien había estado a cargo de la investigación inicial, no objetó la decisión de la Justicia. En la audiencia celebrada ayer, en el juzgado penal de 42° turno, explicó que ella se basó en los fundamentos de Bomberos que son los peritos calificados para la cuestión y que, a juzgar por la evidencia, no quedaban dudas. Pero no tuvo problema alguno de que otro fiscal revise la investigación.

La Fiscalía de Corte tiene ahora que adjudicarle el caso a un fiscal subrogante, quien cuenta con 20 días hábiles para una mirada completa de lo actuado.

El informe

Bomberos concluyó que en el apartamento del tercer piso de la calle Leyenda Patria 2976 (en Villa Biarritz) hubo una “fuga accidental” de gas a causa de la desconexión de una manguera que conectaba la válvula de paso con el anafe.

Informe de Bomberos

La supuesta explicación de la fuga accidental

Cuando los bomberos examinaron la cocina, vieron esa manguera salida con la punta rodeada por un alambre. Allí mismo se dio uno de los epicentros de las explosiones, pero otras tres habían sido más lejos y más potente: en la sala de estar, en un dormitorio y el escritorio.

La circulación del aire podría explicar, en parte, las detonaciones en más de un lugar. Pero para que haya una explosión, en el ambiente tiene que haber más de un 5% de concentración del inflamable, cuando el gas natural es fácilmente detectable con el 1% de concentración en la habitación.

En el informe de Bomberos, la compañía de gas reconoció que en los 23 días anteriores a las detonaciones el consumo de gas promedio del apartamento 301 se elevó más de diez veces. Eso haría suponer que, de haber concentración de gas en el ambiente (y con todas las ventanas cerradas para que se produzcan los epicentros) debería haberse sentido el olor. Al menos esas son las dudas que le quedan a los afectados, por lo cual pidieron (y les fue concedida) la reapertura de la causa.

Informe de Bomberos

Los cuatro focos de explosión.