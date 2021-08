Recomiendan a uruguayos comprar inmuebles ahora porque esperan aluvión de inversores extranjeros que hará que precios suban

Uruguay quiere reabrir sus fronteras en setiembre para extranjeros vacunados con las dos dosis. La noticia no solo fue celebrada por el sector turístico, sino por las principales desarrolladas e inmobiliarias. Es que el anuncio ya generó un boom de consultas y esperan un aluvión de operaciones en los próximos meses lideradas por argentinos.

"Ya empezamos a notar consultas. En dos días tuvimos más llamados que en las últimas cinco semanas. Tenemos 40 boletos de reservas de argentinos que van a venir a firmar los compromisos, esos clientes seguramente decidan comprar un inmueble más al llegar al país", graficó Teófilo Banchero, CEO de la desarrolladora Banchero Real Estate.

Para las desarrolladoras uruguayas, el argentino es un jugador clave. El año pasado, del total de unidades vendidas, el 15% fueron adquiridas por el público local. Pero como consecuencia de la pandemia y las restricciones para ingresar a Uruguay, el número se fue achicando.

"Ya se nota en las consultas. Hay inquietud, en los que firmaron un boleto y ya están pensando en comprar otro inmueble más para diversificar la inversión", remarcó el inmobiliario.

Hoy el principal atractivo lo tiene Montevideo. Y es que las viviendas promovidas se afianzan como una buena opción de inversión, con precios más accesibles, gastos comunes económicos y un retorno por alquiler que ronda entre el 5% y el 6% en dólares.

"Esta plaza tiene una renta constante a diferencia de Punta del Este que depende más del turismo", agregó Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez.

"Nosotros le estamos recomendando al uruguayo que invierta ahora en inmuebles porque esperamos un verdadero aluvión de compras, lo que hará que los precios suban, lógicamente por el incremento de demanda de extranjeros", resumió Kopel.

Según el especialista, los precios se mantuvieron estables desde marzo 2019 hasta hoy. Hoy se necesitan en promedio US$ 70.000 para comprar un monoambiente en Montevideo y una base de U$S 95.000 para un apartamento de un dormitorio en las zonas céntricas. En Carrasco, los precios son más altos. Un monoambiente cuesta como mínimo US$ 100.000 y un apartamento de un dormitorio tiene una base de US$ 150.000.

"Si bien tenemos muchas consultas de mano de inversores que buscan apostar al ladrillo en Uruguay por la seguridad jurídica, hoy la mayoría de quienes nos llaman buscan cambiar de vida e instalarse en el país", resaltó Kopel.

El requisito fiscal para aquellos que quieren vivir en Uruguay es contar con US$ 400.000 para aplicar por un Tax Holiday por 10 años. "Las unidades no necesitan estar terminadas como requisito de compra y no es obligación integrar todo el dinero. Con firmar compromisos uno puede hacerse de una vivienda", indicó.

Este punto es relevante porque "alguien que viene puede firmar un compromiso integrando el 20% y luego a pagar en la obra. De esta forma alcanza con venir con U$S 100.000 del extranjero para ya iniciar la residencia fiscal y si uno compra en pozo hay tres años para pagar el saldo", concluyó.

"La gente está esperando esta apertura. Tengo reservas tomadas de lotes en Carmelo Golf de argentinos que se quieren ir a vivir que están ansiosos por terminar de definir la compra. Hay mucha expectativa y ansiedad. Para nosotros esta decisión es superpositiva", remarcó por su parte Ricardo Mataloni, director comercial de Vitrium Capital.

"El mercado inversor argentino está muy ansioso. Ni bien esto suceda, si bien venimos a un muy buen ritmo de ventas, se va a disparar aún más el número de operaciones", concluyó.

La desarrolladora está comercializando un proyecto con una inversión de US$ 10,5 millones en Montevideo. "En sólo dos semanas pudimos comercializar el 20% del total del edificio, esos números serían aún mejores con esta iniciativa", reconoció.

El Cronista - RIPE