Reforma jubilatoria: blancos rechazan pedido de prórroga de Cabildo y confían en alinear a la coalición antes de abril

El diputado Martín Sodano fue claro en su planteo ante la comisión que estudia la reforma de la seguridad social: "Varias delegaciones se han llevado preguntas para responder por escrito; teniendo en cuenta que se aproxima el plazo, me parece de orden evaluar una extensión. Porque, por lo menos Cabildo Abierto, hasta no tener las respuestas para estudiar el articulado, no piensa votar".

El reclamo del cabildante –que el Frente Amplio destacó como "sumamente razonable"– no encontró eco en los socios de la coalición. Los diputados del Partido Nacional reunidos en la tarde del martes buscaron dar con alguna salida posible que no implique exceder el límite exigido por el presidente Luis Lacalle Pou: que la reforma se apruebe "antes que largue el primer ciclista". Mientras el plenario de la Cámara de Representantes dirimía sobre un cuestionado proyecto inmobiliario en Maldonado y otros asuntos, Sodano redactó una moción que planteaba extender el funcionamiento de la comisión hasta el 30 de agosto –en lugar de finalizar, como está previsto, el 31 de marzo– y sondeó el apoyo de la oposición, que lo concedió en conversaciones informales. Leé también Reforma jubilatoria: Ceres celebra aumento de edad y dice que "es imposible" afirmar que todos ganarán más La moción de Sodano, sin embargo, nunca llegó a ver la luz. Algunos diputados blancos eran proclives a conceder una extensión en el tratamiento del proyecto en comisión pero, tras la movida del diputado cabildante con el Frente Amplio, los legisladores nacionalistas decidieron rechazar el pedido de Cabildo Abierto. Incluso, el acercamiento de Sodano con la oposición generó rispideces en la propia interna del partido liderado por Guido Manini Ríos, dijeron a El Observador fuentes parlamentarias. Finalmente, en la noche del martes los diputados de la coalición alcanzaron un acuerdo para convocar a una sesión extraordinaria el 29 de marzo y así mantener la chance de cumplir con el plazo estipulado. Los blancos tienen "serias expectativas" en cerrar antes de esa fecha un acuerdo con los socios, para que el 29 el Poder Ejecutivo (que tiene iniciativa privativa en la materia) remita un mensaje complementario con las modificaciones negociadas, para aprobarlas en comisión antes de fin de mes, explicó a El Observador el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez. "El Partido no vota la prórroga porque estamos convencidos de que podemos avanzar en muchos aspectos en el tiempo que tenemos de aquí en adelante. Tenemos lo que resta de la semana para recibir las delegaciones y la mitad de la que viene. Son diez días para estar trabajando en los puntos en que tenemos diferencias. Si eso se logra, sería fantástico y permite que se vote en comisión antes del plazo que nos fijamos, el 31 de marzo", expuso el legislador. Bajo esa premisa el texto pasaría así a votarse en el plenario una vez culminada la Semana Santa, lo que si bien no cumpliría a rajatabla la condición de aprobarlo antes de que "largue el primer ciclista" estaría muy cerca. El cabildante Sodano, en cambio, tiene una lectura distinta: "La sesión extraordinaria del 29 también puede ser un colchón para votar la extensión del plazo de la comisión" en caso de no llegar a tiempo, según dijo a El Observador. Una extensión de ese tipo, para una comisión creada especialmente para tratar este proyecto, es necesario votarla en el plenario. El diputado continúa afirmando que no se conforma con la redacción actual y que mantiene diferencias en aspectos sustanciales con el texto oficialista. La coalición trabaja, a grandes rasgos, para dirimir una solución respecto a algunos reclamos claves: los años considerados para cálculo de la edad de reemplazo, las inversiones en el exterior por parte de las AFAP, la agencia creada para regular el sistema provisional -estos tres suponen el planteo central de Cabildo-, y un tratamiento diferencial para la Caja Notarial -un planteo de Cabildo en el que también hace especial énfasis el Partido Colorado-, entre otros aspectos en negociación. En este último punto, la mayoría del oficialismo está de acuerdo en excluirla a la caja al menos de forma transitoria. Los blancos visualizan que los cambios en el cálculo para la tasa de reemplazo son los más difíciles de retocar -el redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, ha pedido no hacer modificaciones para que los números cierren-, pero confían en que pueden abrochar el apoyo de Cabildo Abierto haciendo concesiones en otros puntos de su interés. El senador Guido Manini Ríos insistió en varias entrevistas en que para él no es negociable el punto que habilita a las AFAP a invertir montos en el extranjero, usando como referencia el descalabro del Silicon Valley para graficar el riesgo de realizar operaciones de este tipo.