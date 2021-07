Registro de autocultivadores: Heber habló de “error” y dijo que no le "interesa quién consume, ni en un club ni en su casa”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aclaró en el Parlamento que “está en contra” del registro de consumidores de marihuana y advirtió que el polémico artículo 72 de la Rendición de Cuentas hay un “error”.

“Si vamos a registrar a los que autocultivan, al registrar el cultivo personal estamos registrando a la persona que consume”, explicó. “No es la idea. No queremos ningún registro y estamos en contra de los registros, al igual que el presidente”.

Es que la iniciativa, incluida en el mensaje presupuestal elevado por el Poder Ejecutivo el 30 de junio, plantea que el ministerio acceda a la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados por "razones de seguridad pública2. También a los lugares de plantación, cultivio y cosecha".

Lo que el Ministerio del Interior sí necesita, precisó el ministro, son las direcciones de los clubes cannábicos para distinguir "el legal del ilegal".

“Hay quien ha dicho que eso se va a saber al momento de un procedimiento”, admitió. “Pero de esa forma no podremos hacer una labor de prevención”. La razón es que cuando el helicóptero de la Policía sobrevuela la ciudad y va divisando plantaciones, no sabe si son legales o no.

“Queremos las direcciones para no ir a los lugares legales y también para cuidarlos, porque a algunos clubes lo han copado y robado”, insistió. “En esos casos, nos enteramos de la dirección después del hecho”.

A cuenta de una mayor discusión en la Rendición de Cuentas, Heber adelantó estos “titulares” este jueves en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado.

“A mí no me interesa quien consume, ni en el club ni en su casa”, ratificó. En ese marco y “quizás”, sugirió, habría que retirar del artículo 72 lo referente al autocultivo.

A Heber tampoco “no le importa” ni “le interesa” si se instrumenta un “delivery” para los socios de los clubes a fin de proteger su identidad ya que, remarcó, no buscan los datos de esas personas.

“Estamos abiertos a buscar una solución”, dijo. “No estamos en los registros, ni queremos saber ni tener una labor policial de seguimiento sobre quienes consumen”.

El ministro sostuvo que “es el IRCCA” el que tiene que ir, en todo caso, a fiscalizar a los autocultivadores. “No me importa el tema de las plantas”.

La efectividad policial y la pandemia

La exposición del ministro sobre este tema se dio en un clima de amplia cordialidad, que se quebró a la hora de discutir el motivo real de la convocatoria: la situación de la seguridad pública y su enfoque político.

Heber reiteró las cifras difundidas el miércoles por el Ministerio del Interior. El comparativo del trimestre abril-junio de este año con respecto al mismo período de 2020 indicó que hubo 21% de homicidios, 1,2% menos de hurtos, una caída de 5,7% en las rapiñas, 9,8% en delitos de violencia de género y 47,5% en abigeato.

Si se consideran los primeros seis meses del año, los homicidios bajaron 26%, los hurtos 10%, las rapiñas 17%, los delitos de violencia de género 12% y el abigeato 43% frente al primer semestre de 2020.

“Los números son alentadores y consideramos que este es el camino”, ratificó.

Los resultados, dijo Heber, stán basados en la efectividad de la Policía, a la que se le da un “respaldo importante” en la “cuestionada” ley de Urgente Consideración (LUC), a la que se le debe “mucho del éxito”.

Heber prometió que, si la Corte Electoral confirma que habrá referéndum, “vamos a salir a defender” los artículos impugnados. “Creemos indispensable que sigan siendo herramientas jurídicas para el respaldo de la Policía a la hora de combatir el delito”.

Las cifras fueron rebatidas en la comisión por el senador frenteamplista Charles Carrera (MPP). Citando el trabajo de una consultora de medios contratada por el Frente Amplio, afirmó que en primer semestre de este año hubo 152 homicidios, 23 más que los informados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.

“El observatorio que hoy está en el Ministerio del Interior está integrado por la misma gente que lo integraba en la Administración anterior. No hay ni uno más ni uno menos”, respondió Heber.

La discusión pasó también por qué incidencia tuvo la reducción de la movilidad derivada de la pandemia en la baja de la actividad delictiva.

Carrera citó un informe publicado recientemente por la revista Nature Human Behavior, de la Universidad de Cambridge. Allí se indica que a nivel mundial los robos bajaron 46%, los hurtos 47%, los homicidios 14%, los robos a viviendas 28%, los robos a vehículos 39% y las agresiones 35%.

“Nosotros creemos que hay un impacto, porque el delito comienza a bajar antes de los efectos de la ley de urgente consideración”, dijo.

El senador frentamplista habló además de situaciones de “subregistros” de delitos. Puso como ejemplo el caso del ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, formalizado luego que un audio demostró que ordenó “no anotar” dos delitos de abigeato, entre otros delitos.

A Heber el planteo le “da la sensación” de que se trata de minimizar el éxito de la Polícia para explicar la baja de los delitos”. Le preguntó a Frente Amplio “en qué quedamos”.

“El otro día hubo una interpelación porque había ‘demasiada movilidad’. Ahora resulta que no hay movilidad. “¿Qué versión vamos a tener?”.

El Ministro enumeró una serie de países que, con toques de queda, tuvieron un crecimiento del delito.

Según dijo, en Brasil los homicidios subieron 5%. En Chile 28%, y en Buenos Aires 20%, lo mismo que en España. “La pandemia dispara la violencia en Estados Unidos a niveles no vistos en décadas” dijo Heber, citando un titular de Los Angeles Times.

Heber rechazó la existencia de “subregistros”. Ratificó la baja en los abigeatos y se molestó con la mención del Frente Amplio al caso de Maldonado. “Porque pasó esto con dos vacas no me pueden tirar abajo todo el sistema de gestión de la seguridad pública”, protestó.

El ministro concluyó con un desafío a la consultora de medios contratada por la oposición: “¡Que venga y nos traiga los informes, que nosotros los chequeamos!”.

El talón de Aquiles

En la comisión Heber prometió emplear “la mayor imaginación” para “construir cárceles dignas”. El ministro mencionó una reciente recorrida por algunos pabellones del exComcar. “Salí muy preocupado por la situación de indignidad y violación a los derechos humanos que está sucediendo allí”, dijo.

En ese sentido informó sobre los planes de construir dos centros de reclusión similares a la Cárcel riverense de Cerro Carancho, que serían ubicadas los mismos predios del Penal de Libertad.

Para eso se requieren US$ 80 millones y como “no tenemos la plata suficiente”, la idea es instrumentar un fideicomiso que no supere los 10 años. “Se trata de buscar los recursos para poder tener cárceles dignas y no el desastre que vimos en el Comcar”, ratificó.

Para Heber la situación carcelaria es el “talón de Aquiles” de la política de la seguridad, ya que el “éxito” en la lucha contra el delito genera un problema importante en los centros de reclusión.

Hackeo

El Ministerio del Interior invertirá US$ 1.500.000 en un nuevo software que permita una adecuada protección de los datos en poder de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

En un hecho sucedido en febrero de este año y pese que la cartera lo había en su momento relativizado “efectivamente tuvimos un hacker, que no hizo ningún daño en nuestro banco de datos, pero despertó todas las alarmas”, precisó Heber.

El ministro habló de carencias en los últimos años en inversiones en el software de identificación y en barreras para la protección de datos.