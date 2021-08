Reino Unido enfrenta una inédita falta de camioneros

Entre el éxodo de europeos tras el Brexit y el impacto de la pandemia, Reino Unido se enfrenta a una carencia inédita de camioneros, que desde hace meses amenaza los suministros, incluyendo los de los supermercados.

"Estamos en plena tormenta", comentó Rob Hollyman, jefe de la empresa de transporte North West Cargo. "Buscamos choferes para nuestros tres depósitos" en todo el país, dijo.Su compañía, que posee 160 camiones y requiere de 15 a 30 conductores, transporta todo tipo de producto y teme no tener los brazos suficientes para atender la demanda, en momentos en que la actividad económica de Reino Unido se recupera.

La asociación de transportadores RHA (Road Haulage Association) calcula la necesidad actual en alrededor de 100.000 camioneros. El país tiene unos 300.000, tanto británicos como extranjeros.

En una señal de las tensiones, el gigante danés del transporte de productos lácteos Arla, que abastece a las grandes cadenas de supermercados británicos, optó por reducir sus entregas.

"Estamos resignados a no poder llenar los estantes", advirtió esta semana Shane Brennan, líder de la federación de empresas de la cadena de frío, al diario The Guardian. "Aún no hay penurias en las tiendas, pero no estamos muy lejos", advirtió a la AFP Alex Veitch, de la asociación de profesionales de logística Logistics UK.

Varios factores temporales están en juego, como las vacaciones de verano o la pandemia, que obliga a los trabajadores a aislarse cuando se identifica que estuvieron en contacto con el coronavirus.

Pero los profesionales advierten de un problema más profundo, ligado al retiro del Reino Unido de la Unión Europea.

"Muchos camioneros de países del este (europeo) volvieron a sus países a fines del año pasado para ver qué pasaría con el Brexit. Algunos no han regresado", lamentó Hollyman, quien perdió una docena de trabajadores por esta causa.

Desde hace mucho tiempo el sector afronta dificultades en atraer jóvenes, y el promedio de edad de los choferes antes de la pandemia era de 50 años. La falta de mano de obra era "compensada por los europeos", según Veitch.

Pero en los primeros seis meses de 2020, 12.000 chóferes europeos dejaron el país, y ahora contratar a camioneros europeos ahora resulta una misión imposible.

Las nuevas reglas migratorias post Brexit reservan las visas de trabajo a las personas más calificadas, lo que excluye a los conductores de camiones.

Inquietud por navidad

La crisis sanitaria y los confinamientos provocaron el congelamiento de las pruebas para otorgar permisos de conducción de camiones grandes, lo que privó al país de al menos 20.000 conductores británicos, según Logistics UK.

Pese a los esfuerzos actuales por acelerar la organización de pruebas, la penuria se sentirá al menos hasta inicios de enero.

Mientras tanto, el ministerio de Transporte amplió temporalmente el límite de las jornadas de trabajo de 9 a 10 horas.

Las empresas se disputan a los conductores: la principal cadena británica de supermercados, Tesco, ofrece una prima de 1.000 libras (1.410 dólares) a los chóferes que se unan al grupo hasta fines de setiembre. "Hay pocos conductores disponibles en el país y todos los recursos van en una sola dirección", a saber, las empresas que puedan pagar más, explicó Hollyman.

Sin embargo, el sector piensa que más personas querrán unirse a la profesión, ante un aumento esperado en el número de desempleados en el país cuando el dispositivo de desempleo parcial sea retirado a fines de setiembre.

El gobierno ha puesto en marcha medidas para facilitar el empleo de aprendices o simplificar el proceso de obtención de permisos.

Pero para Logistica UK, el único medio para paliar las carencias será crear una visa de trabajo de corto plazo para los europeos, similar a que la que se creó para la agricultura durante las cosechas.

"Tendremos un otoño (boreal) difícil", vaticinó Veitch, quien anticipa un riesgo para el crucial período de navidad, aún cuando los productos de primera necesidad serán prioritarios en caso de problemas.

(AFP)